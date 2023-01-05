《真知灼見－溫灼培》英國會重返歐盟嗎？

《真知灼見》面對經濟困境，英國人民開始後悔脫歐。據英國民調機構Ｓａｖａｎｔａ本月

１日公布的最新調查顯示，有５４％受訪者認為英國脫歐是「錯誤決定」。而更有６５％受訪者

認為英國應就是否重返歐盟作再次公投。一點必須理解，自２０１６年６月英國通過脫歐公投後

，英鎊匯價自此（在這過去六年裏）便再無重上１１﹒５港元水平。相信現在會有不少投資者在

幻想，如英國一旦重返歐盟，英鎊匯價會否再次攀越１１﹒５港元水平？



＊保守黨不會支持重返歐盟＊



回顧２０１６年當年，是保守黨帶領英國脫歐。今天英國仍是保守黨執政。只要保守黨一日

在位，料保守黨是不會帶領英國重新加入歐盟，否則將意味保守黨承認其脫歐做法是錯誤，而這

政治代價實在太大，相信保守黨是不會這樣做。至於下次英國大選將有待２０２４下半年。



＊即使重返歐盟，料難重拾昔日光輝＊



假如年半後工黨上台，他們又會否重新帶領英國加入歐盟呢？相信也不會。因為就算重返歐

盟相信英國也難重拾昔日光輝。脫歐後，歐盟隨即要求這些與歐盟相關的金融業務，其結算必須

返回在歐盟境內進行，不能留在英國。所以就算英國重返歐盟，料歐洲也不會輕易把這金融業的

「肥豬肉」雙手奉還予英國。如此情況下或會削弱英國重返歐盟的意欲。所以建議大家不要對類

似民調存太大期望及幻想。

最後回觀英鎊匯價。由於英國經濟很大機會到２０２２年第四季將陷入技術衰退，而按照英

倫銀行估計，當地經濟將於整個２０２３年亦將繼續低迷，料英鎊於２０２３年仍是易跌難升。

龐大阻力料於１０港元水平。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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