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05/01/2023 11:36

《真知灼見－溫灼培》英國會重返歐盟嗎？

　　《真知灼見》面對經濟困境，英國人民開始後悔脫歐。據英國民調機構Ｓａｖａｎｔａ本月
１日公布的最新調查顯示，有５４％受訪者認為英國脫歐是「錯誤決定」。而更有６５％受訪者
認為英國應就是否重返歐盟作再次公投。一點必須理解，自２０１６年６月英國通過脫歐公投後
，英鎊匯價自此（在這過去六年裏）便再無重上１１﹒５港元水平。相信現在會有不少投資者在
幻想，如英國一旦重返歐盟，英鎊匯價會否再次攀越１１﹒５港元水平？
　
＊保守黨不會支持重返歐盟＊
　
　　回顧２０１６年當年，是保守黨帶領英國脫歐。今天英國仍是保守黨執政。只要保守黨一日
在位，料保守黨是不會帶領英國重新加入歐盟，否則將意味保守黨承認其脫歐做法是錯誤，而這
政治代價實在太大，相信保守黨是不會這樣做。至於下次英國大選將有待２０２４下半年。
　
＊即使重返歐盟，料難重拾昔日光輝＊
　
　　假如年半後工黨上台，他們又會否重新帶領英國加入歐盟呢？相信也不會。因為就算重返歐
盟相信英國也難重拾昔日光輝。脫歐後，歐盟隨即要求這些與歐盟相關的金融業務，其結算必須
返回在歐盟境內進行，不能留在英國。所以就算英國重返歐盟，料歐洲也不會輕易把這金融業的
「肥豬肉」雙手奉還予英國。如此情況下或會削弱英國重返歐盟的意欲。所以建議大家不要對類
似民調存太大期望及幻想。
　　最後回觀英鎊匯價。由於英國經濟很大機會到２０２２年第四季將陷入技術衰退，而按照英
倫銀行估計，當地經濟將於整個２０２３年亦將繼續低迷，料英鎊於２０２３年仍是易跌難升。
龐大阻力料於１０港元水平。
《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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