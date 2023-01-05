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05/01/2023 10:16

《「香」講積金－香敏華》預設投資策略仍屬懶人之選

　　《「香」講積金》動盪的２０２２年終於過去，今年受疫情、地緣政治風險以及央行大幅收
緊貨幣政策影響，大部份資產價格錄得跌幅，出現數十年未嘗一遇的股債齊跌的局面，選擇強積
金混合資產基金或預設投資策略（Ｄｅｆａｕｌｔ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ
，簡稱「ＤＩＳ」）的投資者難免感到失望。展望２０２３年，市場預期加息步伐放緩，預設投
資策略仍屬懶人之選。
　　筆者過去提及，ＤＩＳ的特點是方便、收費低以及提供涉足於環球股債的分散投資機會。相
對於以往將強積金成員的預設安排定為投資於強積金保守基金，ＤＩＳ主要投資於環球股債組合
，長遠可望為計劃成員帶來較佳的回報。然而，由於２０２２年環球股票和環球債券市場雙雙下
挫，ＤＩＳ　旗下的兩個基金（即核心累積基金和６５歲後基金）也錄得負回報。彭博數據顯示
，富時強積金預設投資策略參考組合－－核心累積基金和６５歲後基金分別錄得－１６﹒３％和
－１４﹒８％的年至今回報（截至１２月２７日）。若以強積金保守基金的正回報比較，ＤＩＳ
基金投資者或會感到十分失望。
　
＊ＤＩＳ具平衡組合風險作用＊
　
　　不過，若以其他具增長潛力的資產類別比較，混合資產基金和ＤＩＳ基金仍然發揮了其分散
風險的作用。據彭博資訊，富時強積金環球指數（反映環球股市表現）由年初至１２月２７日的
總回報為－１７﹒９％，同期富時強積金世界國債指數的總回報則為－１３﹒７％。上述ＤＩＳ
參考組合的表現在兩個指數之間，顯示了平衡組合風險的優勢。「勿將所有雞蛋放在同一籃子」
乃投資的一大重要教條，而在現實生活中，雙拼叉雞飯或兩餸飯往往給予消費者更佳的享受。
　　２０２２年債息急升，直接拖累了債券市場的表現。儘管市場預期美國來年息口繼續升至
５％－５﹒５％，但相比起由０﹒２５％升至４％，幅度已有所降低，加息對於債券市場的震盪
相信會減輕。隨著美國加息周期走到中後段，在經濟衰退的預期下甚至有減息憧憬，加上債券息
率愈趨吸引，債券市場在２０２３年下半年可望否極泰來，新一年股債齊跌的情況發生機會頗低
。故此，混合資產基金和ＤＩＳ基金的表現可望穩定下來。ＤＩＳ仍然可作為懶人的長線投資之
選。
　
＊亞洲及中港股市反彈動力佳＊
　
　　但ＤＩＳ基金主要投資於環球股市和債市，若強積金成員對投資有一定認識，希望把握
２０２３年的短期反彈，股市方面或許中港股市和亞洲股市的反彈動力較環球股市佳。市場現時
的焦點是中國調整防疫政策並重啟經濟，帶動消費以及旅遊業復甦，預料中港股市以至整個亞洲
皆可以受惠。《永明資產管理高級投資策略師　香敏華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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