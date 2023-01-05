《理財焦點－冼健岷》港推保險業發展策略藍圖，宏觀微觀盡得益

《理財焦點》港府於去年１２月５日發表《香港保險業的發展策略藍圖》，提出五項願景與

使命：



一：加強香港作為國際風險管理中心的競爭優勢，並提升與其他金融行業的協同效應；

二：推行積極進取的政策措施和便利發展的法例，以助香港保險業開拓市場；

三：推動長期業務和一般業務均衡發展；

四：善用香港在「一國兩制」下的獨特優勢，並把握「雙循環」策略的契機，促進保險業融入國

家發展大局；以及

五：釋放保險的社會價值，為廣大市民提供完善的風險管理和管控方案。



＊進一步做大做強＊



事實上，香港保險業的發展已十分成熟，保險深度排名世界第一，保險密度排名世界第二、

亞洲第一，對整體經濟及就業市場而言，具有舉足輕重的地位。憑藉「一國兩制」的優勢，香港

保險業只要像《藍圖》所提到般，在「雙循環」策略中擔當好「推廣者」及「促成者」的角色，

將可進一步做大做強；這樣對宏觀經濟及個人投資者而言，均有好處。

內循環「推廣者」方面，第一步是在南沙及前海等地成立保險售後服務中心，為持有香港保

單的客戶提供各類支援；下一步則是參考「跨境理財通」，實現「跨境保險通」，連接內地與香

港保險市場。

內地市場龐大，對香港保單的需求甚殷。內地訪客的新造個人業務保費，就由２０１３年的

１４９億元，佔個人業務總額的１６﹒１％，增加至２０１９年的４３４億元，佔比２５﹒２％

，期間２０１６年高峰時更達７２７億元，佔比高達３９﹒３％；如能直接連接，香港保險業的

發展空間將得到大大拓展，同時推動提供專業服務的理財顧問的需求，達致港府招攬國際人才、

培養本地人才的「搶人才」目標。

外循環「促成者」方面，就以實踐香港「搶企業」的總體政策為主力，除了吸引保險集團來

港成立營運總部，還會招徠有融資需要的合資格保險集團來港上市，增加產品的多元化，為客戶

提供更多選擇。



＊完善規管，增加產品＊



香港保險業要造好「門戶」的角色，連繫內地與國際市場，完善規管制度十分重要。《藍圖

》就提到，目標是２０２４年實施風險為本資本制度，透過量化評估、企業管治及資料披露三大

支柱，使保險公司的資本要求與其風險組合和資產負債配對情況更為相稱。

此外，要鞏固環球風險管理中心及成熟完備的保險樞紐定位，多元化的產品也是重要一環。

自２０２１年中以來，香港便促成了兩宗保險相連證券發行，將承保風險轉移到資本市場，最近

亦推出了保障型投資相連壽險產品，讓保單持有人投資證券及證監會認可的互惠基金（包括環境

、社會及管治基金）。

隨著產品更多元化，投資者便會有更多選擇，造好風險管理，以至增加退休規劃，從而收窄

保障缺口。根據保監局的《保障缺口「身故風險」研究》，於２０１９年，香港保障缺口的整體

規模約６﹒９萬億元，相當於每名勞動人口約１９０萬元，或平均保障缺口為年薪的５﹒７倍。



＊釋放社會價值，增加持續發展性＊



同時，根據統計處的《香港人口推算２０２０－２０６９》，香港老齡化愈來愈嚴重。６５

歲及以上長者的人口，將由２０１９年的１３２萬（佔總人口的１８﹒４％），上升至２０３９

年的２５２萬（３３﹒３％）；到２０６９年，更達２５８萬（３８﹒４％），對社會發展構成

影響，包括削弱競爭力、增加醫療及社會福利負擔，以及加深長者貧窮等。如保險業得到長足發

展，提升市民對退休規劃的意識，便能在收窄保障缺口上，釋放出其社會價值，令社會發展更具

持續性。

總括而言，保險業做大做強，對宏觀經濟、個人投資者，以至社會整體發展，皆有裨益；隨

著港府推出《藍圖》，明確發展策略，加上政策的配合，以及人才、科技、數據的助力，期待香

港保險業創出新高峰。

《ＡＧＢＡ ＦＯＣＵＳ富康行政總裁 冼健岷》



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