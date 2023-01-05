《樓市點評－汪敦敬》２０２３年樓市十大忠告（上）

《樓市點評》今年是筆者連續第十六年為新一年撰寫樓市忠告：



＊（一）中美決戰波瀾才是市場最大關鍵＊



東升西降是時勢大局，但美國抗拒也是必然現實，在鬥爭中金融地帶不可能無鬥爭，既然是

一場博奕，即是彼此各出奇謀，也即是局面會隨時改變，市場趨勢被左右，市場機制許多時亦失

效！就好像２０２２年的樓市一樣。



我們投資市場的時候必須要先認清大局進展！檢查原本優勢有沒有被逆轉。



當中國在固守被動階段，市場亦容易走向負面，相反當中國主動及發放能量的時候，市場也

容易景氣。



當然，愈接近真正時移世易的一天，戰爭亦接近，而香港作為橋頭堡角色也會愈容易受到不

同方式的狙擊，在樂觀的時候也必須留一手。



＊（二）市場情緒和唱締造大局＊



香港的二元化其實仍相當嚴重，很多事情也陷入意識形態之爭，正如去年忠告所說：「無論

市場變化如何，大部分時間市場也被扭曲詮譯」，２０２２年當悲情遇上中國及香港收縮鞏固期

的情形下，樓價就會出現罕見的市場機制失效並出現「市場結構並未改變下的下跌」。



但在２０２３年，中國經濟在鞏固和整頓多時之後，應是進入發放能量的階段，價格已不容

易被悲情所主導。



＊（三）樓市機制復常＊



未來的拚經濟，走向復常的勢頭，樓市有一定程度的回復也是順理成章了，樓市本質既然不

是泡沫爆破，後市也當然不適宜以牛熊市去判斷，樓市趨勢應回歸「龍市理論」，未來樓價將逐

步回復之前的支持點，但筆者必須提醒投資者，中國式的復常不等於閣下期望的模樣，無論價格

水平還是企業倫理也好，投資者也必須從新學習才能在後市掌握到變化。



＊（四）香港金融中心地位更進一步＊



香港的真正價值是「一國兩制」，聯繫匯率優勢會繼續發揮金融穩定作用，市場走向復常下

在港的上市活動會增加起動，雖然國際大局東西方陣營正在磨合，卻另一方面多國經濟體也在重

新融合，而西方的任性抵制導致自己威信破產，令市場更需要香港！香港將有更多金融上的夥伴

，譬如可能是中東，和東盟的合作亦增加了很多可能性，加上香港擁有一國兩制的優勢，配合大

灣區的互動同樣創造了無限商機！



＊（五）資金走勢左右大局＊



看Ｍ３數據（貨幣供應量）可印證了在過去充滿種種風浪的局面下，香港資金並沒有大量流

出香港，仍有十分良好的增加趨勢中，其中在２０２２年３月至１１月期間，香港銀行體系的定

期存款因為超高息之下增加了２﹒１萬億港元至７﹒５萬億港元的水平，這筆萬億資金在定期存

款高息期過去後如何活動將影響大局。《祥益地產總裁 汪敦敬》



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