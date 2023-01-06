《缸邊麗評－熊麗萍》微盟（０２０１３）配股帶來甚麼新啟示？

《缸邊麗評》騰訊（００７００）為第二大股東的微盟集團（０２０１３）公布發售

２﹒４８億股新股，每股作價６﹒４１元，集資近１６億元，配股消息令股價有調整，但暫仍守

在配股價以上水平，微盟配股帶來甚麼新啟示？



集團是在內地從事ＳａａＳ及精準營銷服務，包括通過騰訊等社交網網平台提供精準營銷服

務，在２０２０年內地對互聯網平台企業進行整改，微盟亦因為其與騰訊的業務及股東關係而受

影響，股價由２０１２年２月高位３３﹒５元大幅下跌至去年１０月低位２﹒２１元，跌幅

９３％，其後亦因為中央政府表明支持平台企業，股價跟隨騰訊、美團（０３６９０）等大型平

台經濟股回升，以升幅計，股價由低位急升至本月５日的７﹒６５元，升幅達２﹒５倍，（相距

高位仍甚遙遠），但集團亦趁股價回升進行集資，資金主要用於提升整體研發財力、提升公司營

銷系統及補充營運資金。其實，集資的資金需求亦明顯，過去兩年多受整改及疫情影響，去年營

業及經營溢利出現倒退（２０２２年上半年經營溢利５﹒９７億元，較２０２１年減少２２％）

，整體則仍錄得虧損６﹒０２９億元，亦加大資金壓力（集團過去兩年亦先後發行可換股債券集

資），加上為應對整體互聯網平台經濟的發展，集團需加強研發及產品開發速度，以加強競爭能

力。因此，今次集資行動亦屬於正常發展需要。



集團去年下半年仍受反覆疫情影響，虧損壓力仍大，但隨著集團的ＷＯＳ新商業操作系統於

去年第四季上架，能賦予商家更多場景創新產品，深化客戶的業務關係及增加訂單金額。另一方

面，不少企業過去兩年已減少或暫停在軟件即服務（ＳａａＳ）的投放金額，隨著經濟復常，對

ＳａａＳ或其他軟件的服務需求將增加，集團配股集資料是把握經濟復常帶來的業務空間。



筆者估計微盟配股集資亦非單一個案，隨著復常措施，加上過去兩年的經營困局，集資應付

新發展的個案料經營出現，只要集資理據充分及確切需要，配股令股價下跌或提供了買入機會。



微盟業務受惠於重啟經濟明顯，股價守在配股價水平反而可吸納，但由於市場蟹貨太多，只

可小注買入，而北水目前持股達３３％，大家宜留意北水買賣動向作彈性處理。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

