《鍾之日記》兩地通關終落實，恒指滬指四連升

《鍾之日記》１月５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



香港與內地的通關安排終於落實，特首李家超下午舉行記者會時表示，第一步通關自周日

（８日）起實施，而每日限額６萬港人由經由海、陸、空進入內地，當中５萬名限額從陸路三個

口岸北上（深圳灣：１萬人，文錦渡：５０００人，落馬洲：３﹒５萬人），而從海、空、大橋

有１萬人限額進入內地，只要持有船票、車票、機票便可出發北上。北上南下每日各５萬人，兩

地人士需各自經兩地網上預約。另外為方便及保障身處內地港人、身處香港內地人往返，兩地政

府同意這類人士不計入限額當中。另外，港人北上後無需檢疫。

２４小時北上配額網上預約系統將於今日下午６時推出，首階段開放預約１月８日至３月４

日的預約時段。以先到先得方式分配預約時段。而高鐵已停運３年，需時重新熟習程序和路況，

預計高鐵不遲於１月１５日恢復運作。



＊恒指重上兩萬一＊



隔晚中概股續受捧，金龍中國指數大升８﹒６％，帶挈香江魚缸今早一度急飆六百點，雖然

午後升幅收窄，最終仍能企上兩萬一收市，連升四日。

恒指高開５０２點報２１２９５，早段公布１２月財新服務業好過預期，恒指升幅曾擴大至

６０２點，高見２１３９６，創去年７月１１日近六個月高位，，臨近午市升幅大幅放緩至

１６９點，低見２０９６２，午後仍在兩萬一附近爭持，恒生指數最終報２１０５２，升２５９

點或升１﹒２５％，主板成交１７４１﹒６４億元。國企指數報７１７２，升１０６點或升

１﹒５１％。恒生科技指數報４４９４，升６７點或升１﹒５１％。

瑞聲（０２０１８）遭里昂轉軚唱淡，同時劈目標價２５﹒７％，股價顯著受壓，最低見過

１６﹒３４元，收市大跌８﹒２２％。



＊１２７億外資捧Ａ場，滬指高收１％＊



２０２３年開局較佳，Ａ股今日錄得四連升，盤中資金快速湧入Ａ股，全日陸股通淨流入超

過１２７﹒５３億元人民幣，是去年１１月１４日以來新高，白酒、家電、汽車、券商、醫療等

板塊上漲，助力滬綜指上揚，全日升幅擴至１﹒０１％，報３１５５﹒２２點，為去年１２月

１９日以來新高，深市升勢更凌厲，深成指飆２﹒１３％，創業板指坐火箭升２﹒７６％。

交投繼續恢復，兩市全日成交８４２７億元人民幣，按日增長７﹒５％。人民銀行今日僅進

行２０億元人民幣天期逆回購操作，全日人行收水３２７０億元人民幣，本周三個交易日淨回籠

規模已累計達到１２１７０億元人民幣。



＊通關細節公開，餐飲股續炒升＊



國務院聯防聯控機制今日宣布自１月８日起恢復辦理內地居民旅遊、商務赴港簽注。消息發

布後，同程旅行（００７８０）香港旅遊相關搜索量瞬間上漲３７９％，不過，同程旅行股價未

受提振，收市微升０﹒２％。

內地新冠疫情仍處於高峰，但投資界續看好放寬防疫措施後，經濟活動逐步復常，相關概念

繼續有炒作。中資餐飲股造好，九毛九（０９９２２）走高５﹒２％，創逾一年新高；呷哺呷哺

（００５２０）升１﹒９％，海底撈（０６８６２）升４﹒４％，周黑鴨（０１４５８）升

０﹒２％。

旅遊股亦向好，中國中免（０１８８０）升６﹒３％，創上市新高；東瀛遊（０６８８２）

升４﹒４％，携程（０９９６１）升近１％。

國務院午間宣布，優化內地與港澳人員往來措施，１月８日起恢復有序通關，由香港入境人

員，可憑４８小時內酸檢測陰性結果入境，將檢測結果填入海關健康申明卡。當局亦不會再對自

香港入境人員實施全員核酸檢測，健康申報正常並且在海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入

社會面。同時，逐步有序全面恢復內地與香港、澳門陸路口岸客運和水路客運，並恢復在香港、

澳門國際機場轉機和過境進入內地服務，取消對香港、澳門來往內地航班客座率限制，逐步有序

增加航班數量，亦會恢復辦理內地居民旅遊和商務赴香港簽注，根據港澳疫情形勢和各方面服務

保障能力，有序恢復內地居民赴香港、澳門旅遊。



＊ＢＤＩ四連跌，航運股全軍覆沒＊



波羅的海乾散貨指數（ＢＤＩ）錄得４連跌，跌破１２００點，共跌５４７點，累跌

３１﹒７％至１１７６點，為１１月２３日以來新低，創ＢＤＩ有記錄以來的最大單日跌幅。波

羅的海原油運價指數（ＢＤＴＩ）考驗１４００點，一眾航運股股價持續受壓，東方海外

（００３１６）挫３﹒６％，為表現最差藍籌；其母企中遠海控（０１９１９）跌１﹒１％，海

豐國際（０１３０８）降２﹒７％，太平洋航運（０２３４３）急跌６﹒２％，主打能源運輸的

中遠海能（０１１３８）跌４﹒５。

由於市場不確定性因素仍高，２０２３年上半年海運市況不明朗，多家船公司預估，第一季

可能較清淡，隨著美國庫存消耗、通脹與能源價格等問題緩解，加上預期主要國家經濟政策調整

，第二季需求量可能慢慢變好，期待第三季價量可以回升。

國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾基耶娃近日警告，２０２３年對全球大部分地區經

濟來說將是艱難的一年，甚至比２０２２年更艱難，因美國、歐盟和中國這三個最大經濟體的增

長率可能將同時放緩。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

