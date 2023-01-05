《投資心得－潘鐵珊》頤海受惠內地火鍋餐飲消費穩增，前景樂觀

《投資心得》頤海國際（０１５７９）截至今年６月３０日止的中期業績，錄得收入達

２６﹒９億元人民幣，比去年同期升２﹒２％；而集團擁有者應佔全面收入總額則同比下降

２５﹒３％至２﹒６億元人民幣。受惠第三方銷售收入持續有良好增長，加上原材料價格下降和

生產流程優化，毛利率保持２８﹒５％的平穩水平。



＊著重補充優化供應能力，消費升級利頭部品牌＊



集團將重點放在補充優化供應能力方面，泰國工廠亦已完成土地購買協議，即將開始正式建

設。除了能滿足需求外，亦能把部分外貿產品轉為海外工廠生產或加工，期望能藉此減少生產和

運輸成本，增進效益。總括來說，在中長期相信發展前景仍然樂觀，一方面政府加強對食品行業

監管，而消費者對食品安全意識也有所提升，休閒食品行業將迎來新一輪的消費升級，市場資源

將向像頤海國際這樣的頭部品牌集中。



＊持續完善產品研發機制，推動多品牌戰略＊



集團重點拓展與建設第三方銷售渠道，持續完善產品研發機制。除傳統的銷售渠道外，集團

亦透過電商作為品牌傳播、新品試銷和展示的重要平台。集團將主要重點放於渠道細分，完善產

品研發機制，並推動多品牌戰略，補充優化供應能力，通過完善和改進管理架構，相信能提高經

營效率。在生產能力方面，集團新設立的安徽馬鞍山工廠已正式投產，使生產能力得以進一步提

升以配合不斷增長的銷售額。在國內餐飲行業及火鍋餐飲消費市場穩步增長的前提下，看好集團

的發展。可考慮於現價買入，上望３８港元，跌穿２２港元止蝕。《香港股票分析師協會副主席

潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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