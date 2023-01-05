  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/01/2023 09:15

《財金樂道－陳樂怡》恒指料先行上試２０９３３點

　　《財金樂道》內地１２月製造業ＰＭＩ連跌四個月，並再次低於市場預期。ＩＭＦ預測
２０２３年中國、美國及歐洲經濟同步放緩。我們認為隨著內地加快復常，疫情廣泛傳播，經濟
難免經歷短暫陣痛期，惟關注春節的消費復甦力度，以評估內地經濟前景。市場看好恒指
２０２３年企業盈利改善，料恒指先行上試２０９３３點（為自２０２１年高位３１１８３點跌
至２０２２年１０月低位１４５９７點後的反彈黃金比率０﹒３８２倍阻力）。外圍方面，本周
留意美國１２月非農就業數據，市場預計新增職位將會降至２０萬個。
　
＊中概股監管反覆，惟風險大降＊
　
　　美國國會通過縮短中概股除牌所規定時間，由３年縮短至２年。但相關動作早有傳聞，未有
令市場太意外。美方延續方向，促使中概企業提升財務資訊透明度。而且，美國上市公司會計監
督委員會（ＰＣＡＯＢ）早前表示，已完成歷史上首次對中概股會計底稿審查。因此，縱使中美
就中概股監管議題過程或仍有反覆，但風險已明顯降低。
　　內地經濟重啟，解除防疫限制，將會利好消費、娛樂服務需求復甦，電商平台將可受惠。其
中，京東集團（０９６１８）第三季整體商品銷售額較第二季度有所恢復，核心３Ｃ類別表現穩
健，活躍用戶及商戶數目維持健康增長。降本提效策略收效，零售業務利潤率改善。自家物流系
統在疫情期間凸顯穩定性的優勢。
　
＊港股通擴容，新秀麗看高一線＊
　
　　國家新聞出版署在去年１２月底公布新一輪遊戲版號，此次不僅有８４個國產遊戲版號獲批
，還下發了４４個進口網路遊戲版號，相距上次進口遊戲版號下發已經時隔一年半，監管層面出
現積極訊號，遊戲供應有望改善。除了兩大遊戲龍頭騰訊（００７００）、網易（０９９９９）
之外，嗶哩嗶哩（０９６２６）同樣受惠。Ｂ站第三季活躍用戶增長維持強勁，日均時間使用時
間再創新高，短視頻Ｓｔｏｒｙ　Ｍｏｄｅ增強變現能力，有助加快公司達致收支平衡。
　　另外，在港上市的國際公司預計於２０２３年３月可望獲納入港股通，合資格的企業包括新
秀麗（０１９１０）、歐舒丹（００９７３）、普拉達（０１９１３）等，獲納入的企業將可受
惠成交活躍度大大提升。其中，新秀麗可看高一線。公司截至去年９月底季度銷售額已重返疫前
水平，隨著全球旅遊業復甦
，內地放寬出入境限制，出行需求獲釋放，利好旅遊產品需求。加上，公司在疫情期間調整開支
結構，經營槓桿有望擴大，全球復常階段業績將明顯改善。
（信達國際研究部助理經理　　陳樂怡）
　
筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事05/01/2023
《神州經脈》財新服務業PMI略改善　A股四連揚外資湧入百二億
人氣文章財經熱話05/01/2023
【復常炒D乜】市旺成交增港交所未升完　瑞銀看$405
人氣文章中國故事05/01/2023
《京城近觀》北京的煙火氣又回來了
人氣文章FOCUS05/01/2023
【FOCUS】聯儲續企硬　金油比異動
人氣文章財經熱話05/01/2023
三間發鈔銀行即日起供換新鈔　匯豐指換新鈔需求較過往增加
人氣文章財經熱話05/01/2023
螞蟻獲准增資釋放寬監管訊號　科技股續造好阿里曾返紅底　高位點部署？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金