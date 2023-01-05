【新冠感染】外界擔憂中國疫情處理，中方：一直公開透明分享數據

《經濟通通訊社５日專訊》在今日舉行的中國外交部例行記者會上，有外媒提問稱，美國總

統拜登表示對中國目前處理ＣＯＶＩＤ－１９的方式感到擔憂，世衛組織又指中國發表的疫情情

況不能反映事實，中方應該公開更詳細的、更準確的信息。

對此，外交部發言人毛寧回應，疫情發生以來，中方一直本著公開透明負責任的態度，同包

括美國在內的國際社會分享有關信息和數據。中方長期與世衛組織保持密切合作，與世衛總部、

西太區和駐華代表處三級機構保持著密切暢通的溝通交流渠道。

毛寧表示，中國疫情防控措施優化調整以來，中方多次同世衛組織召開技術交流會議

：２０２２年１２月９日，國家衛健委同世衛組織駐華代表處舉行專題交流會，向世衛方面通報

了中國疫情防控救治的有關情況；同年１２月３０日，同世衛組織再次舉行了新冠疫情防控技術

交流會，雙方就疫情形勢、醫療救治、疫苗接種等技術性議題進行了交流。今年１月３日，中方

應世衛組織的邀請，派中國疾控中心的專家出席了世衛組織新冠病毒進化技術咨詢小組會議，全

面介紹了中國近期的疫情形勢和變異株等情況。１月５日，世衛組織將舉行成員國通報會，中方

已經組織專家屆時出席會議，進一步通報中國疫情防控的具體情況，並重點回應各方關切的技術

問題。此外，中方各相關部門近期還通過全球流感共享數據庫，分享中國新冠病毒感染病例的病

毒基因序列。



＊中國疫情可控，各國防疫應科學適度＊



對於世衛組織總幹事譚德塞近日表示，由於缺乏中國疫情的具體信息，世界各國對中國旅客

採取的對應防疫措施可以理解。毛寧在回應中再次強調，中國的疫情形勢是可控的，各國的防疫

措施應當科學適度，不應當借機搞政治操弄，不應對中國採取歧視性的做法，不應影響國家間正

常的人員交往和交流合作。（ｃｔ）

