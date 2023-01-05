《思前想後－郭思治》大市初呈先低後高形態，或再上尋月內新高

《思前想後》踏進新的一年，筆者先祝各位身體健康，股運亨通，心想事成，財源廣進。

踏進２０２３年首個交易日，大市先急跌後倒升，且恒指更成功重越２００００點並穩收其

上，單從走勢上看，１月初旬之大市該會先上尋高位，繼３日之急升後，大市於４日再進一步上

升，恒指早市先高開１７４點至２０３１９點，其後曾略為拉鋸而低見２０２３３點，但在維穩

買盤支持下，整個大市又再進一步推升，而恒指亦順勢重越２５０天線（約在２０３６９點左近

），直到上午１１時左近計，大市已一度再急升４４５點至２０５９０點，單從技術上看，１月

大市已初呈先低後高之形態，以恒指暫是由３日之低位１９３０３點升至４日早市１１時之高位

２０５９０點止計，波幅暫為１２８７點，但由於１個月之高低位是不該同時出現於兩個交易日

之內，加上１２８７點波幅亦該不能滿足月內之所需，故在本月餘下之交易日，理論上定必有更

大之波幅點出現，而照目前之市勢看，大市該會進一步上尋月內之新高。



＊沽壓不明顯，若動力配合或上望２１０５７點＊



回顧２０２２年的投資環境確實相當艱難。恒指先由２月１０日之高位２５０５０點持續反

覆跌至１０月３１日之低位１４５９７點，即年內大市累計的跌幅達１０４５３點。由於跌幅遠

超預期，故不論基金以及投資者均大幅虧蝕。但正當市場已全面失去信心之時，股市卻開始逐步

反彈，而且升勢更愈來愈急。而自１０月３１日低位１４５９７點開始之反彈，在維穩買盤支持

下，大市卒一直穩步上升至１２月２８日之高位２００９９點，即在短短８周內，大市已反彈

５５０２點。相對年內之跌幅為１０４５３點計，即大市已反彈跌幅之５２﹒６％。由於反彈之

幅度確已不算小，在正常情況下該需稍作消化及回吐。惟從市內所見，沽壓似並不明顯，故只要

買盤不退縮，整個大市仍有機會再進一步往上尋高位。單從技術上看，大市如能進一步反彈年內

跌幅１０４５３點之６１﹒８％，則恒指另一個上望目標該為２１０５７點。當然，成交金額能

否明顯增加將成關鍵，因目前大市已升至２００００點水平，如動力不配，升勢將漸受規限。



＊要打破持續３年弱態，必先重越２５０５０點＊



不妨再退後看，港股已連續３年呈先高後低的弱態。２０２０年恒指是由１月２０日之高位

２９１７４點跌至３月１９日之低位２１１３９點，即年內之跌幅為８０３５點。至２０２１年

，恒指是由２月１８日之高位３１１８３點跌至１２月２０日之低位２２６６５點，即年內之跌

幅增至８５１８點。到２０２２年，恒指是由２月１０日之高位２５０５０點跌至１０月３１日

之低位１４５９７點，即年內之跌幅再增至１０４５３點。而踏進２０２３年，在內地復常刺激

及帶動下，大市該可望扭轉過去３年之弱態，從而漸發展成先低而後高。惟要打破持續３年之弱

態，恒指技術上必須成功重越２０２２年２月１０日之高位２５０５０點，此點至為關鍵。《香

港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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