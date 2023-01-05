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05/01/2023 10:12

《輪證高清－孫明哲》資金流入科技股淡倉，現時需特別注意行使價

　　《輪證高清》恒指近日表現強勢，昨日（４日）以全日最高位收市，並見近５個月高位，不
同版塊都有利好消息，例如具通關概念的澳門博彩股、航空股、具救市或經濟復甦概念的內房股
、內險股，以及不乏利好消息的科技股，這些股份近日都有良好的表現，部分見多個月的高位。
　　科技股之中，騰訊（００７００）受內地恢復進口遊戲審批消息刺激，阿里（０９９８８）
旗下螞蟻金服獲批增資，股價均向好，昨日分別見近６個月及４個月的高位。在輪證市場的資金
流方面，資金普遍藉股價於近期的高位粉粉部署科技股的淡倉，連同美團（０３６９０）淡倉，
這３隻科技股淡倉是昨日最多資金流入的個股產品。
　　現時部署認沽證，需要注意產品條款，除了早前提到的到期日，宜留意中年期證之外，行使
價亦是現時需要特別注意的條款，因為股價上升令早前活躍的認沽證都變得價外，宜轉移考慮較
貼價的產品。以阿里認沽證為例，輕微價外證的選擇不多，以價外程度２０％以內（即行使價
８０元以上）、２個月期以上作篩選，可留意當中最高槓桿的阿里沽２２３４６。美團認沽證方
面，行使價１４８﹒８元附近屬中期輕微價外證，亦是低面值產品，可留意這個條款最高槓桿的
美團沽２９３２０。騰訊產品方面，股份昨日除淨，相關認股證及牛熊證的條款會有調整，投資
者選擇時更加需要注意條款，可利用網站上的認股證搜尋器，以中年期、輕微價外、低街貨篩選
出合適的產品。
　
　　相關產品條款：
　
＊騰訊購２４７０６，行使價３６０元，２０２３年２月２７日到期，實際槓桿８﹒３倍
＊騰訊沽２９３９２，行使價２７９﹒９６元，２０２３年３月２３日到期，實際槓桿７﹒４倍
＊美團購２９６１４，行使價２００元，２０２３年３月２８日到期，實際槓桿５﹒５倍
＊美團沽２９３２０，行使價１４８﹒８元，２０２３年３月３０日到期，實際槓桿４﹒８倍
＊阿里購２９９３７，行使價１２０元，２０２３年６月７日到期，實際槓桿４﹒８倍
＊阿里沽２２３４６，行使價８５﹒７３元，２０２３年３月２３日到期，實際槓桿５﹒１倍
　
《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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