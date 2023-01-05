《輪證高清－孫明哲》資金流入科技股淡倉，現時需特別注意行使價

《輪證高清》恒指近日表現強勢，昨日（４日）以全日最高位收市，並見近５個月高位，不

同版塊都有利好消息，例如具通關概念的澳門博彩股、航空股、具救市或經濟復甦概念的內房股

、內險股，以及不乏利好消息的科技股，這些股份近日都有良好的表現，部分見多個月的高位。

科技股之中，騰訊（００７００）受內地恢復進口遊戲審批消息刺激，阿里（０９９８８）

旗下螞蟻金服獲批增資，股價均向好，昨日分別見近６個月及４個月的高位。在輪證市場的資金

流方面，資金普遍藉股價於近期的高位粉粉部署科技股的淡倉，連同美團（０３６９０）淡倉，

這３隻科技股淡倉是昨日最多資金流入的個股產品。

現時部署認沽證，需要注意產品條款，除了早前提到的到期日，宜留意中年期證之外，行使

價亦是現時需要特別注意的條款，因為股價上升令早前活躍的認沽證都變得價外，宜轉移考慮較

貼價的產品。以阿里認沽證為例，輕微價外證的選擇不多，以價外程度２０％以內（即行使價

８０元以上）、２個月期以上作篩選，可留意當中最高槓桿的阿里沽２２３４６。美團認沽證方

面，行使價１４８﹒８元附近屬中期輕微價外證，亦是低面值產品，可留意這個條款最高槓桿的

美團沽２９３２０。騰訊產品方面，股份昨日除淨，相關認股證及牛熊證的條款會有調整，投資

者選擇時更加需要注意條款，可利用網站上的認股證搜尋器，以中年期、輕微價外、低街貨篩選

出合適的產品。



相關產品條款：



＊騰訊購２４７０６，行使價３６０元，２０２３年２月２７日到期，實際槓桿８﹒３倍

＊騰訊沽２９３９２，行使價２７９﹒９６元，２０２３年３月２３日到期，實際槓桿７﹒４倍

＊美團購２９６１４，行使價２００元，２０２３年３月２８日到期，實際槓桿５﹒５倍

＊美團沽２９３２０，行使價１４８﹒８元，２０２３年３月３０日到期，實際槓桿４﹒８倍

＊阿里購２９９３７，行使價１２０元，２０２３年６月７日到期，實際槓桿４﹒８倍

＊阿里沽２２３４６，行使價８５﹒７３元，２０２３年３月２３日到期，實際槓桿５﹒１倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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