【聚焦人幣】人幣即期收升９４點曾觸６﹒８６，續創逾四個月新高

《經濟通通訊社５日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒８７３１，較

上個交易日４時３０分收盤價升９４點子，五連升，續創２０２２年８月２６日以來逾４個月新

高。全日在６﹒８６６０至６﹒８９１０之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現漲１８９點子，報６﹒８８１７。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９２６，較上個交易日升２０５點子，

實現四連漲，創去年９月２日以來逾四個月新高，上個交易日報６﹒９１３１。



＊美指跌勢放緩，人民幣６﹒８７５或有阻力＊



交易員稱，開年後剛需結匯持續主導市場，但６﹒８７－６﹒８７５一線似乎阻力亦不小；

另外美元跌勢放緩，甚至有企穩跡象，這對人民幣而言，反彈限制也在加大。他們並表示，短期

影響人民幣匯率的多空因素交織，且美國聯儲局加息尚未完全向，人民幣或仍有一定升值空間，

但估計接近６﹒８附近後將呈現更明顯的雙向波動。隔夜聯儲局公布的會議紀要雖呈鷹派，但沒

有更多的增量信息，對市場不大。

平安銀行最新觀點認為，人民幣匯率在此前連續大漲之後，繼續大幅升值和貶值的動力都不

強，預計短期人民幣匯率可能升值到６﹒８左右，雙向波動將會增強。（ｊｔ）

