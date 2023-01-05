《法證攻防－林恩》新年新景象，復常又復甦

《法證攻防》國家主席習近平發表２０２３年新年賀詞。對於疫情，賀詞中提出始終堅持人

民至上、生命至上，堅持科學精准防控，因時因勢優化調整防控措施。內地元旦３日假期，跨省

跨市旅行回暖，其中海南瓊州海峽客滾船進出港艘次，安全運送過海車輛、過海旅客人次三項數

據同比分別增加１３﹒９％、６３﹒３％、６４﹒４％。除了避寒聖地，２０２２北京冬奧會的

熱潮持續，冰雪主題同樣受歡迎。某旅遊平台數據顯示，包含「滑雪」「冰雪」等關鍵字的熱門

冰雪旅遊商品增長超三成，其中吉林長白山、黑龍江亞布力、河北崇禮成為熱門冰雪旅遊目的地

前三名。

跨年夜當晚，美團（０３６９０）平台上高端酒店入住間夜量創下２０２２年新高，較此前

的「十一」假期峰值提升超２０％。餐飲方面，美團數據顯示，元旦假期前兩日，全國堂食線上

交易額較上一周同期增長超過１倍。美團股價２０２２年回吐約兩成，２０２３年開局兩個交易

日低開高走，連升兩日重上１８０元關口之上。儘管澳門整體博彩收入弱，但市場憧憬中港澳通

關帶動澳門旅遊業復甦，銀河（０００２７）上年１１月和１２月分別升３０％和１０％，金沙

（０１９２８）上年１１月和１２月分別升５３％和２３％。２０２３年開局兩個交易日，銀河

和金沙分別累升５﹒１％和８﹒３％。

習主席的新年賀詞中表示，中國繼續保持世界第二大經濟體的地位，經濟穩健發展，全年國

內生產總值預計超過１２０萬億元。２０２１年中國國內生產總值ＧＤＰ約為１１４﹒３萬億元

人民幣。中國國民經濟運行情況新聞發布會暫定於１月１７日早上１０點舉行。ＭＳＣＩ中國

Ａ５０互聯互通指數２０２２年１１月和１２月分別升１３﹒８％和４﹒４％，本周三（４日）

指數升０﹒１９％，收報２１７３﹒９點。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



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見，及細閱上市文件內全部詳情。



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