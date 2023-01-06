《陸言堂－陳永陸》恒指突破料先行整固，內地經濟復常利後市

《陸言堂》港股在突破２５０天平均線後，２１０００點亦突破，不過相信要企穩，短期較

難，因為根據過去三個月的走勢，恒指每突破一個關口，都會要先行鞏固，之前突破５０天平均

線後，於５０天至１００天平均線之間整固，然後突破１００天平均線後，就升１００天至

２５０天平均線整固，現在２５０天平均線亦突破，應該會先行在２５０天平均線至２２０００

點之間整固。



事實上，港股已連跌三年，而且三年的跌幅都達雙位數字，所以投資者對市場有戒心，亦屬

正常，尤其是去年港股只有年初兩個星期的好光景，所以不少投資者仍然會擔心現在港股的升勢

是否可以延續下去。不過由於內地全面通關在即，加上中國經濟會出現強勁反彈，並會有利中港

股市，所以恒指今年高見２５０００點的關口，其實亦不過分，因為這正是去年初的水平，在內

地經濟可望逐步復常下，有此希望不算過分。



個別股份，越秀交通（０１０５２）將於１月１０日召開股東特別大會，審批廣州北二環公

司就廣州北二環高速改擴建擬議征地協議，以紓緩廣州北二環高速交通壓力，提高通行能力，以

配合大灣區的經濟及基礎設施發展規劃。



廣州北二環高速地理位置優越是廣州市北部的交通要道。同時，作為連接大灣區兩個核心一

線城市廣州與深圳，以及佛山與東莞等其他主要城市公路網的一部分，廣州北二環高速是大灣區

龐大交通網絡的重要組成部分。目前，廣州北二環高速車流已大致飽和，改擴建逼切性明顯可見

。透過改擴建項目，加厚大灣區的優質資產項目，符合公司「立足粵港澳大灣區」的投資發展戰

略。



廣州北二環高速是公司最重要的創收資產。廣州北二環高速在２０１７到２０２１年（除

２０２０年因為疫情而受到影響外）的路費收入均超人民幣１１億元。廣州北二環高速於

２０２１年的路費收入佔公司於２０２１年總路費收入約３０﹒７％。廣州北二環高速是公司的

現有項目，營收確定性較高，改擴建後無需培育期即可帶來穩定現金流。



改擴建後，廣州北二環高速經營權期限可延長最多２５年至２０５３年，有效提升項目資產

質量，擴大公路資產規模，提升收費公路主業未來發展空間，並進一步鞏固公司於收費公路的投

資、建設、經營及管理方面的核心優勢，極大提升公司的可持續經營能力。



如果擬議征地協議經股東特別大會獲得股東批准後及後續改擴建項目的主要合同獲得所需審

批並簽立後，預計廣州北二環高速改擴建項目主要工程於２０２３年６月動工，於２０２８年內

完工，屆時廣州北二環高速改擴建項目將建成通車，亦可以利好越秀交通，無論現有股東及未參

與的投資者，都可以留意。《獨立股評人 陳永陸》



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