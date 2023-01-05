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05/01/2023 12:20

【通關復常】國務院宣布周日起香港與內地通關，復辦旅遊商務簽注

　　《經濟通通訊社５日專訊》中國國務院聯防聯控機制綜合組發布《關於優化內地與港澳人員
往來措施的通知》，自本周日（８日）起，香港與內地恢復有序通關。香港到內地需持有４８小
時核酸陰性證明，同時恢復辦理內地居民遊遊及商務赴港簽注。
　　國務院聯防聯控機制綜合組宣布，優化內地與港澳人員往來措施，１月８日起，由香港入境
人員，可憑４８小時內酸檢測陰性結果入境，將檢測結果填入海關健康申明卡。當局亦不會再對
自香港入境人員實施全員核酸檢測，健康申報正常並且在海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進
入社會面。
　　若有異常或出現發熱等症狀人員，由海關進行抗原檢測。陽性的無症狀感染者或輕型病例，
可採取居家、居所隔離或自我照護。
　　當局又宣布，逐步有序全面恢復內地與香港、澳門陸路口岸客運和水路客運，並恢復在香港
、澳門國際機場轉機和過境進入內地服務，取消對香港、澳門來往內地航班客座率限制，逐步有
序增加航班數量，亦會恢復辦理內地居民旅遊和商務赴香港簽注，根據港澳疫情形勢和各方面服
務保障能力，有序恢復內地居民赴香港、澳門旅遊。
　至於由澳門入境人員，如７日內無外國或其他境外地區旅居史，無需檢測證明，其他檢疫措施
維持不變。（ｃｌ）

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