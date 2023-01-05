  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/01/2023 17:05

【新冠肺炎】全球疫情簡訊：上海地鐵停測體溫，ＸＢＢ短期威脅低

　　《經濟通通訊社５日專訊》新冠肺炎疫情繼續擴散，截至今天１７：００，全球確診人數
６６６，８６４，４７９人，每日新增確診人數６８５，１３６人，上海地鐵宣布，根據最新疫
情防控要求，自８日運營開始起，所有車站不再對進站乘客進行體溫測量；中國疾控中心表示，
目前本土流行的新冠病毒絕對優勢毒株是ＢＡ﹒５﹒２和ＢＦ﹒７，由ＸＢＢ系列變異株短期引
發大規模流行的可能性低。
　　　　治癒人數６３８，５８１，５１９人，死亡６，７０４，１８８人。
　
　　國家　　　　　　　確診　　　　　　新增　　　　　　　治癒　　　　　　　死亡　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
亞洲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　印度　　　　　４４６８０４０２　　　　１４１　　４４１４５８５４　　５３０７０７
　日本　　　　　２９７９９５４７　２２６９０４　　２１１９２２９２　　　５８５０９
　韓國　　　　　２９３６３２７２　　６４１０６　　２８１５５９３８　　　３２４２１
　中國台灣　　　　８９７９６９９　　３１４９８　　　８５３１９６８　　　１５３６４
　伊朗　　　　　　７５６１５４１　　　　１１３　　　７３３６２９４　　１４４６９６
　印尼　　　　　　６７２１６９２　　　　５９７　　　６５５２１４２　　１６０６５７
　馬來西亞　　　　５０２８２２３　　　　４３３　　　４９７９６６８　　　３６８５９
　泰國　　　　　　４７２３９１９　　　　　　－　　　４６９０１０８　　　３３６６９
　菲律賓　　　　　４０６５５６９　　　　３５２　　　３９８８３３８　　　６５４４５
　伊拉克　　　　　２４６５５４５　　　　１５５　　　２４３９４９７　　　２５３７５
　新加坡　　　　　２２０５２３７　　　１５３５　　　２１３１１１１　　　　１７１２
　孟加拉國　　　　２０３７２０８　　　　　２１　　　１９８８１４２　　　２９４４０
　巴基斯坦　　　　１５７５８８８　　　　　３３　　　１５３８６８９　　　３０６３８
　沙特阿拉伯　　　　８２７１２８　　　　　２８　　　　８１４７３３　　　　９５２６
　中國內地　　　　　４６１８２５　　　９３０８　　　　３７０４６９　　　　５２５９
歐洲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　法國　　　　　３９３７０２８９　　１４１０５　　３８５８３０２３　　１６２５００
　德國　　　　　３７４７５４４８　　２８６５３　　３６７８４４００　　１６２２５６
　意大利　　　　２５１４３７０５　　　　　　－　　２４５４１４０２　　１８４６４２
　英國　　　　　２４１３５０８４　　　　　　－　　２３８６４４２６　　１９８９３７
　俄羅斯　　　　２１８１３８３９　　　３３２８　　２１２２７９９８　　３９３８９８
　西班牙　　　　１３６８４２５８　　　　　　－　　１３４８６６８３　　１１７０９５
　烏克蘭　　　　　５３５７９４１　　　　　　－　　　５２４０１９０　　１１０８１３
美洲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　美國　　　　１０２９６３３７０　２１５８１８　　９９７４１９１２　１１２００４０
　巴西　　　　　３６４２８１０７　　３０２８７　　３５１９６３２４　　６９４４４２
　阿根廷　　　　　９９６３６９７　　　　　　－　　　９６３６８０４　　１３０１７１
　墨西哥　　　　　７２５７９１６　　　４９７２　　　６４９４９８９　　３３１２０６
　智利　　　　　　５０４８０８５　　　２４８３　　　４９７８３０５　　　６３２４３
　加拿大　　　　　４４７５２６８　　　　　　－　　　４３７９１８７　　　４８９４８
非洲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　南非　　　　　　４０４９４７９　　　　　２５　　　３９１２５０６　　１０２５６８
　埃及　　　　　　　５１５６４５　　　　　　－　　　　４４２１８２　　　２４６１３
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　各國　　　　１７８６８５６５３　　５０２４１　１７１２１５９４５　１６７８５３９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話05/01/2023
【復常炒D乜】市旺成交增港交所未升完　瑞銀看$405
人氣文章中國故事05/01/2023
《京城近觀》北京的煙火氣又回來了
人氣文章FOCUS05/01/2023
【FOCUS】聯儲續企硬　金油比異動
人氣文章財經熱話05/01/2023
三間發鈔銀行即日起供換新鈔　匯豐指換新鈔需求較過往增加
人氣文章財經熱話05/01/2023
螞蟻獲准增資釋放寬監管訊號　科技股續造好阿里曾返紅底　高位點部署？
人氣文章財經熱話05/01/2023
《午市前瞻》恒指短線料處整固格局 專家看好藥明生物走勢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金