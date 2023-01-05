【新冠肺炎】全球疫情簡訊：上海地鐵停測體溫，ＸＢＢ短期威脅低

《經濟通通訊社５日專訊》新冠肺炎疫情繼續擴散，截至今天１７：００，全球確診人數

６６６，８６４，４７９人，每日新增確診人數６８５，１３６人，上海地鐵宣布，根據最新疫

情防控要求，自８日運營開始起，所有車站不再對進站乘客進行體溫測量；中國疾控中心表示，

目前本土流行的新冠病毒絕對優勢毒株是ＢＡ﹒５﹒２和ＢＦ﹒７，由ＸＢＢ系列變異株短期引

發大規模流行的可能性低。

治癒人數６３８，５８１，５１９人，死亡６，７０４，１８８人。



國家 確診 新增 治癒 死亡

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亞洲

印度 ４４６８０４０２ １４１ ４４１４５８５４ ５３０７０７

日本 ２９７９９５４７ ２２６９０４ ２１１９２２９２ ５８５０９

韓國 ２９３６３２７２ ６４１０６ ２８１５５９３８ ３２４２１

中國台灣 ８９７９６９９ ３１４９８ ８５３１９６８ １５３６４

伊朗 ７５６１５４１ １１３ ７３３６２９４ １４４６９６

印尼 ６７２１６９２ ５９７ ６５５２１４２ １６０６５７

馬來西亞 ５０２８２２３ ４３３ ４９７９６６８ ３６８５９

泰國 ４７２３９１９ － ４６９０１０８ ３３６６９

菲律賓 ４０６５５６９ ３５２ ３９８８３３８ ６５４４５

伊拉克 ２４６５５４５ １５５ ２４３９４９７ ２５３７５

新加坡 ２２０５２３７ １５３５ ２１３１１１１ １７１２

孟加拉國 ２０３７２０８ ２１ １９８８１４２ ２９４４０

巴基斯坦 １５７５８８８ ３３ １５３８６８９ ３０６３８

沙特阿拉伯 ８２７１２８ ２８ ８１４７３３ ９５２６

中國內地 ４６１８２５ ９３０８ ３７０４６９ ５２５９

歐洲

法國 ３９３７０２８９ １４１０５ ３８５８３０２３ １６２５００

德國 ３７４７５４４８ ２８６５３ ３６７８４４００ １６２２５６

意大利 ２５１４３７０５ － ２４５４１４０２ １８４６４２

英國 ２４１３５０８４ － ２３８６４４２６ １９８９３７

俄羅斯 ２１８１３８３９ ３３２８ ２１２２７９９８ ３９３８９８

西班牙 １３６８４２５８ － １３４８６６８３ １１７０９５

烏克蘭 ５３５７９４１ － ５２４０１９０ １１０８１３

美洲

美國 １０２９６３３７０ ２１５８１８ ９９７４１９１２ １１２００４０

巴西 ３６４２８１０７ ３０２８７ ３５１９６３２４ ６９４４４２

阿根廷 ９９６３６９７ － ９６３６８０４ １３０１７１

墨西哥 ７２５７９１６ ４９７２ ６４９４９８９ ３３１２０６

智利 ５０４８０８５ ２４８３ ４９７８３０５ ６３２４３

加拿大 ４４７５２６８ － ４３７９１８７ ４８９４８

非洲

南非 ４０４９４７９ ２５ ３９１２５０６ １０２５６８

埃及 ５１５６４５ － ４４２１８２ ２４６１３

其他

各國 １７８６８５６５３ ５０２４１ １７１２１５９４５ １６７８５３９

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