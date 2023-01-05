  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/01/2023 19:24

《日入而息》周日起通關每日６萬人可入境內地，港股返兩萬一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
李家超稱周日起海陸空每日北上限額６萬人，涉７口岸；陳國基稱北上內地居民及南下港人不限
人數；林世雄稱高鐵不遲於１月１５日復運，可往廣州東站；止痛退燒藥供應短缺，盧寵茂稱不
排除立法規管買賣；鄧炳強稱首階段通關７個口岸將恢復疫情前開放時間；通關網上預約系統今
晚６時推，最多為三名同行人預約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國務院宣布周日起香港與內地通關，復辦旅遊商務簽注　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳門表示周日起內地港台人士入境毋須核檢證明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
貿發局料今年第二季將緩慢復常，首季或有阻礙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報港府完成發行５８億美元綠債，規模歷來最大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增１８４２２宗確診，再多６８名患者離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港大料第四季ＧＤＰ按年跌２﹒６％，首季正增長１％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指全日高收２５９點報２１０５２，中升舜宇收飆近８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬綜指收升１％，陸股通流入逾１２０億近兩個月新高　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　聯儲立場仍強硬，料可支持美匯回穩　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０６１６╱１８，日圓最新報１３２﹒５８
　　╱５９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華康生物醫學（０８６２２）午後停牌，停牌前報０﹒１８
　　２元無升跌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　保誠（０２３７８）料今年增聘２０００名理財顧問，無計
　　劃調高產品價格；保誠調查指三分之一受訪中小企員工正考
　　慮轉工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　億仕登（０１６５６）解散兩家馬來西亞附屬公司　　　　
　　復星國際（００６５６）售４家目標公司股權，涉資６７億
　　元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　石四藥（０２００５）取兩藥品生產註冊批件　　　　　　
　　美麗華（０００７１）８日起推旅客消費禮遇，送免費住宿
　　等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　石藥（０１０９３）美洛昔康納晶注射液獲批內地開展臨床
　　試驗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　合生創展（００７５４）去年總合約銷售額按年跌約２３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　光大水務（０１８５７）取得遼寧鞍山市政污泥處置項目　
　　復宏漢霖（０２６９６）漢斯狀比較臨床研究完成美國首例
　　給藥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　復旦張江（０１３４９）認購２億元人民幣結構性存款產品
　　中國電力（０２３８０）旗下儲能平台建設的兩個儲能示範
　　項目成功併網　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤歌互動（０２４２２）執行董事校彥鋒辭任，今起生效　
　　復星旅文（０１９９２）元旦假期三亞業務營業額超疫前水
　　平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　力高地產（０１６２２）去年合約銷售跌４１﹒４％　　　
　　雅居樂（０３３８３）上月預售金額按年跌７２％，全年跌
　　５３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　康寧醫院（０２１２０）第四季住院平均每床日總開支按年
　　升２﹒４％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　祥生控股集團（０２５９９）去年１２月總合約銷售額按年
　　跌８７﹒５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　新東方在綫（０１７９７）擬改名為「東方甄選」　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀保監通報險企償付能力數據失真問題，涉人保友邦等　　
　　攜程表示春節期間旅遊產品預訂量同比去年上漲４５％　　
　　武漢表示去年ＧＤＰ料增４﹒５％，今年目標增６﹒５％　
　　自然資源部表示啟動新一輪戰略性礦產國內找礦行動；今年
　　土地計劃指標將適當增加　　　　　　　　　　　　　　　
　　中菲聯合聲明表示深化資本合作，加強數字經濟等合作　　
　　河北多地斷天然氣供應，財新指因能源國企拒供低價氣　　
　　外匯局表示防範跨境資金流動風險，嚴打外匯違法活動　　
　　１２月財新中國服務業ＰＭＩ升至４８，連續四月收縮　　
　　業內表示動力煤增量供應改變供需，電廠對高價煤不看好　
　　人行收水３５６０億，三日淨回籠規模逾１﹒２萬億元　　
　　習近平同菲律賓總統會談：重啟油氣開發談判　　　　　　
　　李克強稱推動中菲雙邊貿易額早日突破千億美元大關　　　
　　醫保藥品目錄調整現場談判開始，涉腫瘤、罕見病等藥　　
　　融創房地產總計１６０億元境內債整體展期方案獲通過　　
　　１８省首季地方債發行規模合計超１﹒２萬億元　　　　　
　　傳監管限制部分行業公司上市，蜜雪冰城稱未收通知　　　
　　內媒引述投行人士表示主板上市審核確實新增部分限制　　
　　塔利班政府表示與一間中企簽訂為期２５年石油開採協議　
　　上海銀保監局支持金融機構向科技企業貸款　　　　　　　
　　廣州今年斥６﹒５萬億元人民幣投資重大項目１７２２個　
　　中指院表示去年民企拿地金額銳減三成，佔比跌至９％　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　台股收升０﹒７２％，報１４３０１﹒０５點　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美眾院議長選舉鬧僵，麥卡錫或尋求民主黨人支持　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　Ｃｏｉｎｂａｓｅ與紐約監管機構達成１億美元和解　　　
　　強烈興趣開始消退，外國人從東南亞股票套現　　　　　　
　　微軟股價下跌，瑞銀下調其目標價至２５０美元　　　　　
　　沙特阿拉伯１２月石油出口保持穩定　　　　　　　　　　
　　瑞信參與新債券銷售熱潮，籌集３７﹒５億美元　　　　　
　　美國１１月份職位空缺高於預期，聯儲局面臨加息壓力　　
　　聯儲局抗通脹未見曙光，會議紀錄反對「不合理寬鬆」　　
　　英國首相辛偉誠列新年５大任務，控制通脹居首　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　《大國博弈》　
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　秦剛稱穩定的中美關係攸關我們的星球前途命運
　　據報戴爾計劃２０２４年停用中國製造晶片　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　《通關復常》　
　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國務院宣布周日起香港與內地通關，復辦旅遊商務簽注　　　　　　　　　　　
　　李家超稱周日起海陸空每日北上限額６萬人，涉７口岸　　　　　　　　　　　
　　友邦準備就緒，稱通關將為香港保險業帶來強大動力　　　　　　　　　　　　
　　林世雄稱高鐵不遲於１月１５日復運，可往廣州東站　　　　　　　　　　　　
　　止痛退燒藥供應短缺，盧寵茂稱不排除立法規管買賣　　　　　　　　　　　　
　　田北辰稱高鐵復運是通關重中之重　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　貿發局料今年第二季將緩慢復常，首季或有阻礙　　　　　　　　　　　　　　
　　鄧炳強稱首階段通關７個口岸將恢復疫情前開放時間　　　　　　　　　　　　
　　金巴港澳線即日起取消實名制，恢復現場售票，港澳班次逐步增至每日逾２５班
　　陳國基稱北上內地居民及南下港人不限人數　　　　　　　　　　　　　　　　
　　楊永杰建議通關配額以抽籤分配，確保公平　　　　　　　　　　　　　　　　
　　社區組織協會建議跨境學生不受通關配額限制　　　　　　　　　　　　　　　
　　邵家輝稱通關助零售業復甦，業界增招聘並補貨作準備　　　　　　　　　　　
　　林健鋒期望新年前後每日通關名額增至１０萬以上　　　　　　　　　　　　　
　　澳門表示周日起內地港台人士入境毋須核檢證明　　　　　　　　　　　　　　
　　通關網上預約系統今晚６時推，最多為三名同行人預約　　　　　　　　　　　
　　銀聯做好準備迎接通關，支持內地數千萬商戶　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１﹒１８再舉行立會前廳交流會，黃偉綸率領官員出席　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報港府完成發行５８億美元綠債，規模歷來最大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
防疫限制放寬，１２月ＰＭＩ回升至４９﹒６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
盧文端稱釋法證中央尊重港自治，體現特首維國安重任　　　　　　　　　　　　　　　　　　
房委會本年度盈餘５７﹒３億元，較原預測少４３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局提醒市民留意新美銀行網站，非認可接受存款機構　　　　　　　　　　　　　　　　　
稅務局大部分辦事處下周一完成遷往啟德　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
信保局表示過去五年內地市場佔總受保額約三至四成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報機管局發行包括綠債在內多品種債券，最快今日定價　　　　　　　　　　　　　　　　　
積金評級：ＭＰＦ去年虧損１８６９億，人均蝕２﹒８萬　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用８７億元，外資流入創近兩個月新高；滬股通額度全日用６８億元，外資淨流
入１２７億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
去年樓宇買賣合約總值５５４５億，按年跌３９﹒６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美聯表示赤柱豪宅地明日截標，估值約６７億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三間發鈔銀行即日起供換新鈔，匯豐指換新鈔需求較過往增加　　　　　　　　　　　　　　　
渣打香港網上預訂新鈔額滿，首四天登記量按年升三成　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中原ＣＶＩ升至２﹒３６點，但連續１５周低於１０點　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港大料第四季ＧＤＰ按年跌２﹒６％，首季正增長１％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
匯豐環球研究料今年中國ＧＤＰ增長５％，內房最壞時間已過　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《新冠感染》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　本港新增１８４２２宗確診，再多６８名患者離世　　　　　　　　
　　澳門疫情過渡期周日起結束，政府估算逾六成人感染　　　　　　　
　　何栢良呼籲私家醫生放下心理關口，為確診者診症　　　　　　　　
　　全國昨增本土確診９３０８宗，重症病例新增６１４宗　　　　　　
　　南韓昨輸入個案逾七成涉中國旅客，落地檢陽性率上升　　　　　　
　　南韓警方尋獲檢測陽性逃走的中國男子，將面臨起訴　　　　　　　
　　國家市監局表示開展涉疫藥品和醫療用品穩價保質行動　　　　　　
　　外界擔憂中國疫情處理，中方表示一直公開透明分享數據　　　　　
　　旅議會歡迎日本放寬香港航班限制，但農曆年加團倉促　　　　　　
　　日本放寬香港航班限制，東瀛遊（０６８８２）未必趕及農曆年出發
　　有確診者懷疑抗疫物資遭人調包，資科辦稱嚴肅處理　　　　　　　
　　香港快運將復運部分早前取消日本航班　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｚｚ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞05/01/2023
【通關復常】李家超：周日起每日北上限額6萬人　開放7口岸
人氣文章中國故事05/01/2023
《神州經脈》財新服務業PMI略改善　A股四連揚外資湧入百二億
人氣文章財經熱話05/01/2023
【復常炒D乜】市旺成交增港交所未升完　瑞銀看$405
人氣文章中國故事05/01/2023
《京城近觀》北京的煙火氣又回來了
人氣文章FOCUS05/01/2023
【FOCUS】聯儲續企硬　金油比異動
人氣文章財經熱話05/01/2023
三間發鈔銀行即日起供換新鈔　匯豐指換新鈔需求較過往增加
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金