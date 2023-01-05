《日入而息》周日起通關每日６萬人可入境內地，港股返兩萬一

《今天重點》
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李家超稱周日起海陸空每日北上限額６萬人，涉７口岸；陳國基稱北上內地居民及南下港人不限
人數；林世雄稱高鐵不遲於１月１５日復運，可往廣州東站；止痛退燒藥供應短缺，盧寵茂稱不
排除立法規管買賣；鄧炳強稱首階段通關７個口岸將恢復疫情前開放時間；通關網上預約系統今
晚６時推，最多為三名同行人預約
國務院宣布周日起香港與內地通關，復辦旅遊商務簽注
澳門表示周日起內地港台人士入境毋須核檢證明
貿發局料今年第二季將緩慢復常，首季或有阻礙
據報港府完成發行５８億美元綠債，規模歷來最大
本港新增１８４２２宗確診，再多６８名患者離世
港大料第四季ＧＤＰ按年跌２﹒６％，首季正增長１％
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《即日市況》
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恒指全日高收２５９點報２１０５２，中升舜宇收飆近８％
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《深滬股市》
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滬綜指收升１％，陸股通流入逾１２０億近兩個月新高
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《美元匯價》
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聯儲立場仍強硬，料可支持美匯回穩
歐元最新報１﹒０６１６╱１８，日圓最新報１３２﹒５８
╱５９
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《公司資訊》
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華康生物醫學（０８６２２）午後停牌，停牌前報０﹒１８
２元無升跌
保誠（０２３７８）料今年增聘２０００名理財顧問，無計
劃調高產品價格；保誠調查指三分之一受訪中小企員工正考
慮轉工
億仕登（０１６５６）解散兩家馬來西亞附屬公司
復星國際（００６５６）售４家目標公司股權，涉資６７億
元人民幣
石四藥（０２００５）取兩藥品生產註冊批件
美麗華（０００７１）８日起推旅客消費禮遇，送免費住宿
等
石藥（０１０９３）美洛昔康納晶注射液獲批內地開展臨床
試驗
合生創展（００７５４）去年總合約銷售額按年跌約２３％
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《國企紅籌》
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光大水務（０１８５７）取得遼寧鞍山市政污泥處置項目
復宏漢霖（０２６９６）漢斯狀比較臨床研究完成美國首例
給藥
復旦張江（０１３４９）認購２億元人民幣結構性存款產品
中國電力（０２３８０）旗下儲能平台建設的兩個儲能示範
項目成功併網
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《神州民企》
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潤歌互動（０２４２２）執行董事校彥鋒辭任，今起生效
復星旅文（０１９９２）元旦假期三亞業務營業額超疫前水
平
力高地產（０１６２２）去年合約銷售跌４１﹒４％
雅居樂（０３３８３）上月預售金額按年跌７２％，全年跌
５３％
康寧醫院（０２１２０）第四季住院平均每床日總開支按年
升２﹒４％
祥生控股集團（０２５９９）去年１２月總合約銷售額按年
跌８７﹒５％
新東方在綫（０１７９７）擬改名為「東方甄選」
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《中國要聞》
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銀保監通報險企償付能力數據失真問題，涉人保友邦等
攜程表示春節期間旅遊產品預訂量同比去年上漲４５％
武漢表示去年ＧＤＰ料增４﹒５％，今年目標增６﹒５％
自然資源部表示啟動新一輪戰略性礦產國內找礦行動；今年
土地計劃指標將適當增加
中菲聯合聲明表示深化資本合作，加強數字經濟等合作
河北多地斷天然氣供應，財新指因能源國企拒供低價氣
外匯局表示防範跨境資金流動風險，嚴打外匯違法活動
１２月財新中國服務業ＰＭＩ升至４８，連續四月收縮
業內表示動力煤增量供應改變供需，電廠對高價煤不看好
人行收水３５６０億，三日淨回籠規模逾１﹒２萬億元
習近平同菲律賓總統會談：重啟油氣開發談判
李克強稱推動中菲雙邊貿易額早日突破千億美元大關
醫保藥品目錄調整現場談判開始，涉腫瘤、罕見病等藥
融創房地產總計１６０億元境內債整體展期方案獲通過
１８省首季地方債發行規模合計超１﹒２萬億元
傳監管限制部分行業公司上市，蜜雪冰城稱未收通知
內媒引述投行人士表示主板上市審核確實新增部分限制
塔利班政府表示與一間中企簽訂為期２５年石油開採協議
上海銀保監局支持金融機構向科技企業貸款
廣州今年斥６﹒５萬億元人民幣投資重大項目１７２２個
中指院表示去年民企拿地金額銳減三成，佔比跌至９％
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《寶島快訊》
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台股收升０﹒７２％，報１４３０１﹒０５點
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《國際要聞》
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美眾院議長選舉鬧僵，麥卡錫或尋求民主黨人支持
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《外圍經濟》
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Ｃｏｉｎｂａｓｅ與紐約監管機構達成１億美元和解
強烈興趣開始消退，外國人從東南亞股票套現
微軟股價下跌，瑞銀下調其目標價至２５０美元
沙特阿拉伯１２月石油出口保持穩定
瑞信參與新債券銷售熱潮，籌集３７﹒５億美元
美國１１月份職位空缺高於預期，聯儲局面臨加息壓力
聯儲局抗通脹未見曙光，會議紀錄反對「不合理寬鬆」
英國首相辛偉誠列新年５大任務，控制通脹居首
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《大國博弈》
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秦剛稱穩定的中美關係攸關我們的星球前途命運
據報戴爾計劃２０２４年停用中國製造晶片
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《通關復常》
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國務院宣布周日起香港與內地通關，復辦旅遊商務簽注
李家超稱周日起海陸空每日北上限額６萬人，涉７口岸
友邦準備就緒，稱通關將為香港保險業帶來強大動力
林世雄稱高鐵不遲於１月１５日復運，可往廣州東站
止痛退燒藥供應短缺，盧寵茂稱不排除立法規管買賣
田北辰稱高鐵復運是通關重中之重
貿發局料今年第二季將緩慢復常，首季或有阻礙
鄧炳強稱首階段通關７個口岸將恢復疫情前開放時間
金巴港澳線即日起取消實名制，恢復現場售票，港澳班次逐步增至每日逾２５班
陳國基稱北上內地居民及南下港人不限人數
楊永杰建議通關配額以抽籤分配，確保公平
社區組織協會建議跨境學生不受通關配額限制
邵家輝稱通關助零售業復甦，業界增招聘並補貨作準備
林健鋒期望新年前後每日通關名額增至１０萬以上
澳門表示周日起內地港台人士入境毋須核檢證明
通關網上預約系統今晚６時推，最多為三名同行人預約
銀聯做好準備迎接通關，支持內地數千萬商戶
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《其他消息》
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１﹒１８再舉行立會前廳交流會，黃偉綸率領官員出席
據報港府完成發行５８億美元綠債，規模歷來最大
防疫限制放寬，１２月ＰＭＩ回升至４９﹒６
盧文端稱釋法證中央尊重港自治，體現特首維國安重任
房委會本年度盈餘５７﹒３億元，較原預測少４３％
金管局提醒市民留意新美銀行網站，非認可接受存款機構
稅務局大部分辦事處下周一完成遷往啟德
信保局表示過去五年內地市場佔總受保額約三至四成
據報機管局發行包括綠債在內多品種債券，最快今日定價
積金評級：ＭＰＦ去年虧損１８６９億，人均蝕２﹒８萬
深股通額度全日用８７億元，外資流入創近兩個月新高；滬股通額度全日用６８億元，外資淨流
入１２７億元
去年樓宇買賣合約總值５５４５億，按年跌３９﹒６％
美聯表示赤柱豪宅地明日截標，估值約６７億元
三間發鈔銀行即日起供換新鈔，匯豐指換新鈔需求較過往增加
渣打香港網上預訂新鈔額滿，首四天登記量按年升三成
中原ＣＶＩ升至２﹒３６點，但連續１５周低於１０點
港大料第四季ＧＤＰ按年跌２﹒６％，首季正增長１％
匯豐環球研究料今年中國ＧＤＰ增長５％，內房最壞時間已過
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《新冠感染》
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本港新增１８４２２宗確診，再多６８名患者離世
澳門疫情過渡期周日起結束，政府估算逾六成人感染
何栢良呼籲私家醫生放下心理關口，為確診者診症
全國昨增本土確診９３０８宗，重症病例新增６１４宗
南韓昨輸入個案逾七成涉中國旅客，落地檢陽性率上升
南韓警方尋獲檢測陽性逃走的中國男子，將面臨起訴
國家市監局表示開展涉疫藥品和醫療用品穩價保質行動
外界擔憂中國疫情處理，中方表示一直公開透明分享數據
旅議會歡迎日本放寬香港航班限制，但農曆年加團倉促
日本放寬香港航班限制，東瀛遊（０６８８２）未必趕及農曆年出發
有確診者懷疑抗疫物資遭人調包，資科辦稱嚴肅處理
香港快運將復運部分早前取消日本航班
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加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇