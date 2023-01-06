《日出而作》美股三大指數齊跌，道指收挫３３９點，微軟跌３％

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
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紐約道瓊斯 ３２９３０﹒０８ 跌 －３３９﹒６９ －１﹒０２％
標普５００ ３８０８﹒１０ 跌 －４４﹒８７ －１﹒１６％
納斯達克 １０３０５﹒２４ 跌 －１５３﹒５２ －１﹒４７％
倫敦富時１００ ７６３３﹒４５ 升 ４８﹒２６ ０﹒６４％
法蘭克福ＤＡＸ １４４３６﹒３１ 跌 －５４﹒４７ －０﹒３８％
巴黎ＣＡＣ４０ ６７６１﹒５０ 跌 －１４﹒９３ －０﹒２２％
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＊香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１３３﹒３７６３，歐元兌美元１﹒０５２５
《公司資訊》
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渣打（０２８８８）傳獲阿布扎比第一銀行提收購，惟談判或已告吹
再鼎（０９６８８）夥Ｎｏｖｏｃｕｒｅ電場治療肺癌達主要研究終點
中信股份（００２６７）附屬中信特鋼１９億人幣全擁上海電氣集團鋼管
信利國際（００７３２）去年營業淨額１９４億元，同比跌１４％
中海重工（００６５１）申請上市覆核委員會覆核除牌決定
錦興國際（０２３０７）２２５８萬元購越南地皮，建廠房倉庫
中國水業（０１１２９）注生物質燃料商２０５４萬元，持６０％
東曜藥業（０１８７５）重組華曜改直接持３５％，料無盈虧
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《國企紅籌》
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興證國際（０６０５８）控股股東增持１６６６萬股
廣汽集團（０２２３８）去年汽車銷量升１４％
康希諾（０６１８５）新冠疫苗臨床安全性良好
新天綠色（００９５６）建議發存託憑證涉最多逾３億Ａ股
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《神州民企》
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微盟（０２０１３）折讓８﹒７％配股淨籌１５﹒７億元提升研發能力
星盛商業（０６６６８）昨日回購６﹒８萬股，涉資１４﹒６萬元
融創（０１９１８）去年銷售額１６９３億人幣跌７２％
民銀資本（０１１４１）借１﹒６億元予銀建（００１７１）貸款延到期日
煜盛文化（０１８５９）拓線上業務，保證首年賺最少３０００萬人幣
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《中國要聞》
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人行本周公開市場收水１﹒６萬億元，創歷史新高
國資委稱今年要加大對新型基礎設施建設投入
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《俄烏開戰》
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普京下令停火２天慶祝東正教聖誕節，烏克蘭拒絕跟從
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《內房困局》
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中信建投稱３８城可調整首套房貸，料第四季銷售轉正
中國擬對房地產佣金實行上限指引，以促進房地產銷售
人行、銀保監稱首套房貸利率下限與新房價格走勢掛勾
住建部長稱有信心今年樓市回升，不支持購三套以上房
深圳住建局印發方案，推廣二手房「帶押過戶」模式
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《勝算在握》
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華盛証券稱薦買康臣葯業、英恒科技
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《國金頭條》
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亞馬遜世紀大裁員添恐慌，美股受壓道指挫近３４０點
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《國際要聞》
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美眾議長第１１
輪投票麥卡錫仍
然落敗，眾院癱
瘓４日
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《外圍經濟》
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南韓三星電子去
年營利萎縮１６
％，第四季大跌
６９％
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《恒大困局》
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據報恒大前執行
總裁柯鵬被帶走
調查，涉深圳項
目
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《新冠感染》
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中國專家參加世
衞網上會議通報
內地疫情情況
國家藥監局承諾
保障疫苗供應和
加快新藥上市
民航局修訂防控
指南，取消影響
運行保障的措施
要求
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《虛幣世界》
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數據顯示ＢＴＣ
短線轉虧為盈，
加密貨幣平穩
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《通關復常》
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港澳跨境渡輪服
務周日起逐步恢
復
資科辦稱截至今
早８時，逾２８
萬人預約過境到
內地
預約系統運作暢
順，部分口岸近
農曆新年時段額
滿
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《ＩＰＯ反應》
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粉筆公開超購近
３３倍，一手中
籤率７﹒６％
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《其他消息》
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償付能力數據不
真實遭銀保監通
報，友邦人壽稱
上年三季度已整
改
渣打倫敦曾升２
１％，阿聯酋阿
布扎比第一銀行
放棄收購
美國１２月ＡＤ
Ｐ新增職位勝預
期，美匯指數急
升報１０５﹒０
８
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