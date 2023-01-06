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06/01/2023 07:48

《日出而作》美股三大指數齊跌，道指收挫３３９點，微軟跌３％

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　　（點）　　　　　（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　３２９３０﹒０８　跌　－３３９﹒６９　－１﹒０２％
　　標普５００　　　　３８０８﹒１０　跌　　－４４﹒８７　－１﹒１６％
　　納斯達克　　　　１０３０５﹒２４　跌　－１５３﹒５２　－１﹒４７％
　　倫敦富時１００　　７６３３﹒４５　升　　　４８﹒２６　　０﹒６４％
　　法蘭克福ＤＡＸ　１４４３６﹒３１　跌　　－５４﹒４７　－０﹒３８％
　　巴黎ＣＡＣ４０　　６７６１﹒５０　跌　　－１４﹒９３　－０﹒２２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　＊香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１３３﹒３７６３，歐元兌美元１﹒０５２５
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　渣打（０２８８８）傳獲阿布扎比第一銀行提收購，惟談判或已告吹　　
　　再鼎（０９６８８）夥Ｎｏｖｏｃｕｒｅ電場治療肺癌達主要研究終點　
　　中信股份（００２６７）附屬中信特鋼１９億人幣全擁上海電氣集團鋼管
　　信利國際（００７３２）去年營業淨額１９４億元，同比跌１４％　　　
　　中海重工（００６５１）申請上市覆核委員會覆核除牌決定　　　　　　
　　錦興國際（０２３０７）２２５８萬元購越南地皮，建廠房倉庫　　　　
　　中國水業（０１１２９）注生物質燃料商２０５４萬元，持６０％　　　
　　東曜藥業（０１８７５）重組華曜改直接持３５％，料無盈虧　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　興證國際（０６０５８）控股股東增持１６６６萬股　　　
　　廣汽集團（０２２３８）去年汽車銷量升１４％　　　　　
　　康希諾（０６１８５）新冠疫苗臨床安全性良好　　　　　
　　新天綠色（００９５６）建議發存託憑證涉最多逾３億Ａ股
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　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
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　　微盟（０２０１３）折讓８﹒７％配股淨籌１５﹒７億元提升研發能力　　
　　星盛商業（０６６６８）昨日回購６﹒８萬股，涉資１４﹒６萬元　　　　
　　融創（０１９１８）去年銷售額１６９３億人幣跌７２％　　　　　　　　
　　民銀資本（０１１４１）借１﹒６億元予銀建（００１７１）貸款延到期日
　　煜盛文化（０１８５９）拓線上業務，保證首年賺最少３０００萬人幣　　
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　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　人行本周公開市場收水１﹒６萬億元，創歷史新高
　　國資委稱今年要加大對新型基礎設施建設投入　　
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　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　普京下令停火２天慶祝東正教聖誕節，烏克蘭拒絕跟從
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　　　　　　　　　　　《內房困局》　
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　　中信建投稱３８城可調整首套房貸，料第四季銷售轉正
　　中國擬對房地產佣金實行上限指引，以促進房地產銷售
　　人行、銀保監稱首套房貸利率下限與新房價格走勢掛勾
　　住建部長稱有信心今年樓市回升，不支持購三套以上房
　　深圳住建局印發方案，推廣二手房「帶押過戶」模式　
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　　　　　　　《勝算在握》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華盛証券稱薦買康臣葯業、英恒科技
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《國金頭條》　
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　　亞馬遜世紀大裁員添恐慌，美股受壓道指挫近３４０點
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美眾議長第１１
　　輪投票麥卡錫仍
　　然落敗，眾院癱
　　瘓４日　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　南韓三星電子去
　　年營利萎縮１６
　　％，第四季大跌
　　６９％　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《恒大困局》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　據報恒大前執行
　　總裁柯鵬被帶走
　　調查，涉深圳項
　　目　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《新冠感染》　
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　　中國專家參加世
　　衞網上會議通報
　　內地疫情情況　
　　國家藥監局承諾
　　保障疫苗供應和
　　加快新藥上市　
　　民航局修訂防控
　　指南，取消影響
　　運行保障的措施
　　要求　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《虛幣世界》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
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　　數據顯示ＢＴＣ
　　短線轉虧為盈，
　　加密貨幣平穩　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　《通關復常》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　港澳跨境渡輪服
　　務周日起逐步恢
　　復　　　　　　
　　資科辦稱截至今
　　早８時，逾２８
　　萬人預約過境到
　　內地　　　　　
　　預約系統運作暢
　　順，部分口岸近
　　農曆新年時段額
　　滿　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《ＩＰＯ反應》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　粉筆公開超購近
　　３３倍，一手中
　　籤率７﹒６％　
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　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　償付能力數據不
　　真實遭銀保監通
　　報，友邦人壽稱
　　上年三季度已整
　　改　　　　　　
　　渣打倫敦曾升２
　　１％，阿聯酋阿
　　布扎比第一銀行
　　放棄收購　　　
　　美國１２月ＡＤ
　　Ｐ新增職位勝預
　　期，美匯指數急
　　升報１０５﹒０
　　８　　　　　　
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