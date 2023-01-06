《日出而作》美股三大指數齊跌，道指收挫３３９點，微軟跌３％

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

紐約道瓊斯 ３２９３０﹒０８ 跌 －３３９﹒６９ －１﹒０２％

標普５００ ３８０８﹒１０ 跌 －４４﹒８７ －１﹒１６％

納斯達克 １０３０５﹒２４ 跌 －１５３﹒５２ －１﹒４７％

倫敦富時１００ ７６３３﹒４５ 升 ４８﹒２６ ０﹒６４％

法蘭克福ＤＡＸ １４４３６﹒３１ 跌 －５４﹒４７ －０﹒３８％

巴黎ＣＡＣ４０ ６７６１﹒５０ 跌 －１４﹒９３ －０﹒２２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

＊香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１３３﹒３７６３，歐元兌美元１﹒０５２５



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

渣打（０２８８８）傳獲阿布扎比第一銀行提收購，惟談判或已告吹

再鼎（０９６８８）夥Ｎｏｖｏｃｕｒｅ電場治療肺癌達主要研究終點

中信股份（００２６７）附屬中信特鋼１９億人幣全擁上海電氣集團鋼管

信利國際（００７３２）去年營業淨額１９４億元，同比跌１４％

中海重工（００６５１）申請上市覆核委員會覆核除牌決定

錦興國際（０２３０７）２２５８萬元購越南地皮，建廠房倉庫

中國水業（０１１２９）注生物質燃料商２０５４萬元，持６０％

東曜藥業（０１８７５）重組華曜改直接持３５％，料無盈虧

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

興證國際（０６０５８）控股股東增持１６６６萬股

廣汽集團（０２２３８）去年汽車銷量升１４％

康希諾（０６１８５）新冠疫苗臨床安全性良好

新天綠色（００９５６）建議發存託憑證涉最多逾３億Ａ股

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

微盟（０２０１３）折讓８﹒７％配股淨籌１５﹒７億元提升研發能力

星盛商業（０６６６８）昨日回購６﹒８萬股，涉資１４﹒６萬元

融創（０１９１８）去年銷售額１６９３億人幣跌７２％

民銀資本（０１１４１）借１﹒６億元予銀建（００１７１）貸款延到期日

煜盛文化（０１８５９）拓線上業務，保證首年賺最少３０００萬人幣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

人行本周公開市場收水１﹒６萬億元，創歷史新高

國資委稱今年要加大對新型基礎設施建設投入

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《俄烏開戰》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

普京下令停火２天慶祝東正教聖誕節，烏克蘭拒絕跟從

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《內房困局》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中信建投稱３８城可調整首套房貸，料第四季銷售轉正

中國擬對房地產佣金實行上限指引，以促進房地產銷售

人行、銀保監稱首套房貸利率下限與新房價格走勢掛勾

住建部長稱有信心今年樓市回升，不支持購三套以上房

深圳住建局印發方案，推廣二手房「帶押過戶」模式

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《勝算在握》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－

華盛証券稱薦買康臣葯業、英恒科技

－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國金頭條》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

亞馬遜世紀大裁員添恐慌，美股受壓道指挫近３４０點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美眾議長第１１

輪投票麥卡錫仍

然落敗，眾院癱

瘓４日

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

南韓三星電子去

年營利萎縮１６

％，第四季大跌

６９％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《恒大困局》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

據報恒大前執行

總裁柯鵬被帶走

調查，涉深圳項

目

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠感染》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國專家參加世

衞網上會議通報

內地疫情情況

國家藥監局承諾

保障疫苗供應和

加快新藥上市

民航局修訂防控

指南，取消影響

運行保障的措施

要求

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《虛幣世界》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

數據顯示ＢＴＣ

短線轉虧為盈，

加密貨幣平穩

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《通關復常》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

港澳跨境渡輪服

務周日起逐步恢

復

資科辦稱截至今

早８時，逾２８

萬人預約過境到

內地

預約系統運作暢

順，部分口岸近

農曆新年時段額

滿

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《ＩＰＯ反應》

＝＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

粉筆公開超購近

３３倍，一手中

籤率７﹒６％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

償付能力數據不

真實遭銀保監通

報，友邦人壽稱

上年三季度已整

改

渣打倫敦曾升２

１％，阿聯酋阿

布扎比第一銀行

放棄收購

美國１２月ＡＤ

Ｐ新增職位勝預

期，美匯指數急

升報１０５﹒０

８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

