《國金頭條》亞馬遜世紀大裁員添恐慌，美股受壓道指挫近３４０點

《經濟通通訊社６日專訊》美國科技股巨頭亞馬遜宣布破紀錄的大規模裁員，顯示經濟衰退

的危機進一步加劇。通脹遲遲未受控，聯儲局會議紀要又續持鷹派立場。連串不利消息對市場構

成壓力，美股周四（５日）下行，道指挫近３４０點。

道指收盤報３２９３０﹒０８點，跌３３９﹒６９點，或１﹒０２％。納指跌１５３﹒５２

點，或１﹒４７％，收１０３０５﹒２４點。標普５００跌４４﹒８７點，或１﹒１６％，收

３８０８﹒１點。

亞馬遜加入裁員大軍，宣布計劃裁減１﹒８萬人，打破美國科技界裁員紀錄。消息傳出後股

價下跌２﹒３７％，至８３﹒１２美元。另一方面，有「小非農」之稱的美國ＡＰＤ就業數據報

告顯示，上月私企就業新增２３﹒５萬人，遠超預期的１５萬人，反映在科技巨企以外，勞力市

場仍然火熱，支持聯儲局維持加息步伐。



＊美匯指數盤中觸及一個月高位＊



受小非農數據影響，美匯指數反彈，盤中觸及一個月高位，至１０５﹒２７。尾盤漲

０﹒８５％，至１０５﹒１３。歐元兌美元下挫０﹒７８％，至１﹒０５１９，是逾３周低位。

英鎊亦大跌１﹒２％，至１﹒１９０６美元。澳元兌美元貶１﹒３％，至０﹒６７５０。紐元兌

美元亦跌１％。

金價在過去５個交易日首次下跌，報每盎司１８４０﹒６０美元。油價回升，紐約期油漲

１﹒１％，收每桶７３﹒６７美元。布蘭特原油漲１﹒１％，收每桶７８﹒６９美元。（ｊｆ）

