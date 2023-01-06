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06/01/2023 07:50

《國金頭條》亞馬遜世紀大裁員添恐慌，美股受壓道指挫近３４０點

　　《經濟通通訊社６日專訊》美國科技股巨頭亞馬遜宣布破紀錄的大規模裁員，顯示經濟衰退
的危機進一步加劇。通脹遲遲未受控，聯儲局會議紀要又續持鷹派立場。連串不利消息對市場構
成壓力，美股周四（５日）下行，道指挫近３４０點。
　　道指收盤報３２９３０﹒０８點，跌３３９﹒６９點，或１﹒０２％。納指跌１５３﹒５２
點，或１﹒４７％，收１０３０５﹒２４點。標普５００跌４４﹒８７點，或１﹒１６％，收
３８０８﹒１點。
　　亞馬遜加入裁員大軍，宣布計劃裁減１﹒８萬人，打破美國科技界裁員紀錄。消息傳出後股
價下跌２﹒３７％，至８３﹒１２美元。另一方面，有「小非農」之稱的美國ＡＰＤ就業數據報
告顯示，上月私企就業新增２３﹒５萬人，遠超預期的１５萬人，反映在科技巨企以外，勞力市
場仍然火熱，支持聯儲局維持加息步伐。
　
＊美匯指數盤中觸及一個月高位＊
　
　　受小非農數據影響，美匯指數反彈，盤中觸及一個月高位，至１０５﹒２７。尾盤漲
０﹒８５％，至１０５﹒１３。歐元兌美元下挫０﹒７８％，至１﹒０５１９，是逾３周低位。
英鎊亦大跌１﹒２％，至１﹒１９０６美元。澳元兌美元貶１﹒３％，至０﹒６７５０。紐元兌
美元亦跌１％。
　　金價在過去５個交易日首次下跌，報每盎司１８４０﹒６０美元。油價回升，紐約期油漲
１﹒１％，收每桶７３﹒６７美元。布蘭特原油漲１﹒１％，收每桶７８﹒６９美元。（ｊｆ）

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