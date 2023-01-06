《運籌帷幄－梁業豪》迎接短期調整浪的來臨

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和

５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向好和偏好。昨早（５日）港股甫開市即試出了全日高位，而

筆者於１０：００ａｍ後便於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內提醒大家，早市高位很可能已經出現，勿再

高追造好。然而，於未見到大市從高位急速回挫，其後乏力反彈前，我們可大膽假設昨早高位為

短期調整浪的起點，但必須於該位被升越時放棄造淡圖利的念頭。此外，預期短期調整浪多會以

「之字形」、「正常平勢形」或「不規則平勢形」運行。

本欄認為，經過連日上升，並累積了顯著的升幅後，港股的再升空間已被縮窄。有見及此，

現時好友應從市場內逐步撤回資金，迎接短期調整浪的來臨。另一方面，中期形勢尚屬顯著向好

，長期形勢則喜見進一步轉好，代表港股後市多仍屬大漲小回的格局。因此，短線好友應開始分

批套利，退守低位，中長線投資者則繼續伺機增持現貨。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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