《窩輪匯智－劉嘉輝》港股１月效應？復常概念股逐隻捉

《窩輪匯智》港股連跌三年後，踏入２０２３年的首幾個交易日狀態大勇，指數低位

１９３００點水平扶搖直上，修復２５０天即牛熊分界線之餘，更升抵２１０００點整數關卡，

短短數個交易日低位升近兩千點，成交亦配合增加。

回顧自２０１１年以來過去十多年的１月份表現，當中首個交易日能紅盤高收的年份有８次

，下跌有４次，一次近乎無升跌。而在首日上升的年份當中，只有一次即２０２０年的１月份錄

得跌幅（６﹒７％），其他首日升的年份，１月份皆錄得升幅。當中最勁要數２０１２年，單月

升幅逾一成。即使在過去兩年的跌勢之中，２０２１及２０２２的１月份仍錄得近４％及

１﹒７％的升勢。

當然，過往表現不代表未來表現，但投資者欲部署潛在的１月效應機會，隨引伸波幅回落至

近２８點子水平低位，市場上個別中期即約３月到期的６％恒指價外證，周五（６日）計能提供

約１２倍的實際槓桿，適合投資者作一段短線急升的部署。而看淡或作對沖的話，同樣年期及價

外程度的認沽證，槓桿亦有近１０倍。

至於個股方面，近日輪證市場有不少資金留意具有復常概念的股份，當中包括航空、旅遊、

澳門股板塊，以及一眾科技類股份如ＡＴＭ即騰訊（００７００）、阿里（０９９８８）及美團

（０３６９０）等。

對於如航空旅遊這類板塊的輪證，引伸波幅定價相對騰訊之類的一線股份為高，主要因為該

類股份上落較大。投資者可留意相對價外之選，以南航（０１０５５）為例，今年９月到期的價

外證，周五的引伸波幅近６０％，選兩成價外的條款，實際槓桿約３﹒５倍。澳門類股份方面，

銀娛（０００２７）今年４月初到期的兩成多價外證，提供實際槓桿則接近９倍。《香港匯豐環

球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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