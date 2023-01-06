《缸邊隨筆－石鏡泉》睬你都儍！

《缸邊隨筆》這個「你」是何人？鮑威爾，為甚麼不用睬鮑威爾？不是講Ｄｏｎ＇ｔ

ｆｉｇｈｔ ｔｈｅ ＦＥＤ！不要和美聯儲局對著幹！按此應是要唯鮑威爾（美儲局）是瞻，

為何今時要睬鮑威爾都儍？



＊美儲局做錯了＊



原因簡單，市場認為鮑威爾（美儲局）做錯了。



Ｄｏｎ＇ｔ ｆｉｇｈｔ ｔｈｅ ＦＥＤ的核心，不是ＦＥＤ是皇帝，他說了算，而是

ＦＥＤ Ｓｐｅａｋ ｗｈａｔ ｔｈｅ ｍａｒｋｅｔ ｗａｎｔｓ ｔｏ ｓｐｅａｋ。中

文是：應市（天）道，順經濟（民）意。但如果ＦＥＤ之行是不應市（天）道，不順經濟（民）

意，怎聽？



前日美儲局公布其１２月議息會議紀要，一言貫之是：



１）加息持續；



２）息在高位上行持續；



３）２０２３年無美儲局官員預期有減息；



４）有美儲局官員講美聯邦基金利率會升至５﹒４％，是美儲官員估加息最高者；



５）指出市場對美儲局不手軟的措施存在誤解（即是錯認為美儲局會減息）。



市場怎反應？



紀要發布後，美股漲幅收窄，對政策敏感的２年期國債收益率上升（這兩個是聽美儲局話）

，但美元走低，其他金融期貨市場價格穩定（這兩個不聽美儲局話了）。



為甚麼有些市場聽話，有些市場又不聽話？



簡單：



１）拳頭在近：股和短債受短期仍加息所打壓；



２）官府在遠：再遠些時美儲局就一定要減息。



穆迪在今周二（３日）發予客戶的報告中，創了個新詞：ｓｌｏｗｃｅｓｓｉｏｎ，即經濟

增長陷入長期停滯，但又勉強避免陷入全面的經濟衰退。在這個ｓｌｏｗ過程中，美儲局縱不減

息，也不能急加息。經濟ｓｌｏｗ、ｓｌｏｗ、ｓｌｏｗ得多，美儲局能不減息？



但如通脹不下又如何減息？可以搬龍門。



通脹如肚中蛔蟲，加息如驅蟲藥，如蛔蟲屢驅不走，但只好與蛔蟲共存，將通脹目標提升至

３％、４％，如何？不可思議，非也。如在２０２３年７月之後，美通脹仍不回下，美儲局就要

考慮將通脹當為常態化的風土病，要與之共存。



為甚麼今年７月是個關鍵分水嶺？美通脹是於２０２１年７月起升，於２０２２年７月起達

到９﹒１％高位（６月通脹數據於７月公布）。到今年７月如美通脹率仍不能與去年７月的高通

脹對比下，有所回減，那就是美通脹率起了結構性變化。美儲局仍想將通脹率壓回至２％下，就

是癡人說夢，講出來都是廢。



講美經濟會放緩╱衰退，是有數據支持。美製造業ＩＳＭ已是連續９個月下跌，是自

１９７４╱７５年成立此數據調查以來的長下跌期。



這個下跌可見到曙光？目前尚未見到，因為新定單數目仍減。未來無單，點回升？



製造業放緩不單是美國事，全球的製造業也是在放緩中，並見下跌破５０的榮枯分水線。



的確美國的就業市場今時仍好，但華爾街及科技公司已大幅裁了員，到今年３月，這個利淡

消息是會反映在就業數據中的。另方面就業數據是否真的好？有沒有造假？有存疑的，這點筆者

以前曾為文《美就業數據造假？》談過費城美儲局的研究亦認為美就業數據的職位增長是有被誇

大的，今不贅。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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