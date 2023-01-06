微盟（２０１３）折讓８﹒７％配股淨籌１５﹒７億元提升研發能力

《經濟通通訊社６日專訊》微盟集團（０２０１３）今日與配售代理瑞信及大摩訂立協議，

擬向不少於六名獨立承配人發售２﹒４８億股，佔擴大股本約８﹒９％，每股作價６﹒４１元，

較該股昨日（５日）收市價折讓約８﹒７％，淨籌１５﹒６８７億元用於提升公司整體研發能力

，升級公司的營銷系統，補充運營資金，和綜合資金用途。（ｍｈ）

