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06/01/2023 08:26

微盟（２０１３）折讓８﹒７％配股淨籌１５﹒７億元提升研發能力

　　《經濟通通訊社６日專訊》微盟集團（０２０１３）今日與配售代理瑞信及大摩訂立協議，
擬向不少於六名獨立承配人發售２﹒４８億股，佔擴大股本約８﹒９％，每股作價６﹒４１元，
較該股昨日（５日）收市價折讓約８﹒７％，淨籌１５﹒６８７億元用於提升公司整體研發能力
，升級公司的營銷系統，補充運營資金，和綜合資金用途。（ｍｈ）

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