《盤後部署》恒指本周未能企穩兩萬一，美團１９０元阻力大

《經濟通通訊社６日專訊》恒指上個交易日雖然上升２５９點，但今日恒指高開１６８點，
報２１２２０後，早段走勢反覆，更曾倒跌３７點，但２１０００仍有支持。半日升１１０點，
報２１１６２。然而，午市初段再次下跌，及後跌幅擴大至逾１８０點，低見２０８６２，最終
未能在２１０００以上收市。
恒指收報２０９９１，跌６０點或跌０﹒２９％，主板成交１４８２﹒７５億元。國企指數
報７１４３，跌２８點或跌０﹒４０％。恒生科技指數報４４３１，跌６３點或跌１﹒４０％。
內地股市方面，上證綜合指數報３１５７，升２點或升０﹒０８％，成交３３８５﹒４０億
元人民幣；深證成份指數報１１３６７，升３５點或升０﹒３２％，成交２２２７﹒６７億元人
民幣。
＊今日成交額少２５９億元＊
恒指今日成交額較上日少２５９億元，全日波幅４２０點，資金淨流入額較上日少１７億元
，加上臨近周末，且由１０月３１日低位１４５９７計累積不小的升幅，市場亦沒有新的利好消
息，導致港股今日走勢較平淡。
那麼港股下周初的走勢如何？誠然，恒指近日在２１０００附近爭持，在日線圖上連續兩日
先高開後走低，９日ＲＳＩ升至嚴重超買水平，北水在過去三個交易日淨流入額按日減少，反映
在２１０００有些微阻力。不過，在周線圖上，恒指本周成功突破５０周線，而１０周線亦突破
２０周線，走勢明顯轉強，估計整固後再向上，並挑戰去年６月高位２２４４９。
＊美團２０天線為下個防守位＊
部分科技股回吐。上日升５﹒２４％的美團（０３６９０）未能延續升勢，今日跌
４﹒２５％，報１８２﹒７元，成交約３４４５萬股，涉資６４﹒０３億元，盤中高見
１９２﹒６元，最低見１８１﹒６元。
昨天美團裂口上升，最高升至１９５﹒６元，但之後升幅收窄。今日則錄得２４４元資金淨
流出，而美團在今年下半年多次升至１９０元以上均見阻力，相信不少獲利盤今日湧現。不過，
在日線圖上，美團仍能在１０天線以上收市，短線走勢未有轉差，下一個防守位為２０天線（目
前為１７９﹒８元）。在低位買入的投資者，可視２０天線為止賺位。
至於小米（０１８１０）跌３﹒２７％，報１１﹒２４元；騰訊（００７００）升
０﹒４６％，報３４９﹒４元；阿里（０９９８８）升２﹒０１％，報１０１﹒６元；京東集團
（０９６１８）升１﹒０５％，報２５０元。
汽車股受壓。小鵬汽車（０９８６８）跌６﹒８２％，報４１元；理想汽車（０２０１５）
跌６﹒５５％，報８３﹒４５元；吉利汽車（００１７５）跌３﹒５５％，報１１﹒９４元；比
亞迪（０１２１１）跌２﹒６％，報２０２﹒４元。
內房股繼續造好。碧桂園（０２００７）升５﹒９４％，報３﹒０３元；碧桂園服務
（０６０９８）升２﹒５７％，報２１﹒９５元；中海外（００６８８）升１﹒８２％，報
２２﹒３５元；龍湖（００９６０）升１﹒８５％，報２７﹒５元。（ｅｒ）
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