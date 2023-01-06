  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/01/2023 09:48

【外圍經濟】南韓三星電子去年營利萎縮１６％，第四季大跌６９％

　　《經濟通通訊社６日專訊》南韓三星電子周五（６日）公布初步核實數據，２０２２年營業
利潤為４３﹒３７萬億韓圜，按年下滑１６％。其中，第四季度營業利潤４﹒３萬億韓圜，按年
下滑６９％，遠低於市場預期的６﹒２５萬億韓圜。去年全年銷售額為３０１﹒７７萬億韓圜，
按年增長７﹒９３％。（ｊｆ）

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話06/01/2023
【升勢未完？】中國電力曾升逾7%　仍有上升空間？
人氣文章開市Good Morning06/01/2023
溫鋼城：新政盼谷內房剛需吸新客　料板塊短線波動
人氣文章財經熱話06/01/2023
【虛幣世界】數據顯示BTC短線轉虧為盈，加密貨幣平穩
人氣文章香港要聞05/01/2023
【通關復常】李家超：周日起每日北上限額6萬人　開放7口岸
人氣文章中國故事05/01/2023
《神州經脈》財新服務業PMI略改善　A股四連揚外資湧入百二億
人氣文章財經熱話05/01/2023
【復常炒D乜】市旺成交增港交所未升完　瑞銀看$405
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金