【外圍經濟】南韓三星電子去年營利萎縮１６％，第四季大跌６９％

《經濟通通訊社６日專訊》南韓三星電子周五（６日）公布初步核實數據，２０２２年營業
利潤為４３﹒３７萬億韓圜，按年下滑１６％。其中，第四季度營業利潤４﹒３萬億韓圜，按年
下滑６９％，遠低於市場預期的６﹒２５萬億韓圜。去年全年銷售額為３０１﹒７７萬億韓圜，
按年增長７﹒９３％。（ｊｆ）
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情
|財經熱話06/01/2023
【升勢未完？】中國電力曾升逾7% 仍有上升空間？
|開市Good Morning06/01/2023
溫鋼城：新政盼谷內房剛需吸新客 料板塊短線波動
|財經熱話06/01/2023
【虛幣世界】數據顯示BTC短線轉虧為盈，加密貨幣平穩
|香港要聞05/01/2023
【通關復常】李家超：周日起每日北上限額6萬人 開放7口岸
|中國故事05/01/2023
《神州經脈》財新服務業PMI略改善 A股四連揚外資湧入百二億
|財經熱話05/01/2023
【復常炒D乜】市旺成交增港交所未升完 瑞銀看$405
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰