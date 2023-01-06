《台股攻略－黃振宇》半導體股表現強勢，台股今日倒升７２點

《台股攻略》美股再度轉弱，台股今日（６日）早段下挫，雖然台積電無起跌，但聯發科及

聯電等半導體權值股表現強勢，金融股跌幅收窄，帶動加權指數倒升７２點，收１４３７３點，

本周累計升２３５點，周線終止連四跌，成交金額為１５３８﹒６３億元（新台幣．下同），三

大法人合計淨買入１２６﹒８３億元。

電子權值股的聯發科獲得外資維持「優於大市」評級，消息刺激股價升４﹒６％，收６６０

元；聯電收４２﹒４元，升２﹒８％；大立光收２１８０元，升３﹒８％；台積電表現淡靜，收

４５８﹒５元，無起跌；日月光投控、瑞昱及矽力－ＫＹ等半導體股受捧，均升２﹒３％至

６﹒２％。ＩＣ設計股的瑞昱升６﹒２％，義隆升５﹒８％，聯詠、敦泰、譜瑞－ＫＹ、通嘉、

致新及力旺等均升２﹒５％至４﹒８％。記憶體股受捧，南亞科升０﹒２％，華邦電升１％，

ＮＡＮＤ控制晶片廠的群聯升４﹒６％，晶豪科升２﹒５％。其餘半導體股的威剛、十銓、品安

及力成均升０﹒４％至２﹒２％。金融股方面，國泰金升１﹒２％，永豐金、開發金及華南金均

升０﹒６％至０﹒８％，富邦金、中信金及第一金無起跌。航運股方面，貨運三雄的萬海收

７７﹒８元，升０﹒９％；長榮收１５９元，升１﹒６％；陽明則收６３﹒６元，跌０﹒２％。

航空雙雄的華航升１﹒６％，長榮航升０﹒２％。台灣離岸風電場首度發生債務危機，天豐新能

源開發的允能風場近日傳出債務金額高達６６７億元，更牽涉２０間銀行，消息令相關風電概念

股應聲走弱，華城跌超過８％，上緯投控、亞力、大亞、士電、新光鋼、台達電及台船等均跌

０﹒８％至２﹒８％。

２０２３年初台股走勢轉好，但臨近新年假期，預料假期前市場資金較緊張，投資者需留意

高位震盪風險。下周亦需關注兩大權值股的台積電及大立光公布業績，預期消息將左右電子股走

向。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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