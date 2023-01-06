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即市新聞

06/01/2023 09:55

《窩輪豪情－梁業豪》恒指牛熊證市場內餘下的大戶殺倉對象

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、
公用事業與非必需性悄費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份
現為匯控（００００５）、貝殼（０２４２３）與網易（０９９９９），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則
宜首選海豐國際（０１３０８）、東方海外（００３１６）與友邦保險（０１２９９）。
　　好友大戶繼續殺倉，恒指熊證重貨區已變為２２０００－２２０９９。假設恒指被推上
２２０９９，將合共有６９隻恒指熊證被強制性收回，由於到時牛熊證發行商須入市平掉早前用
作對沖的恒指期貨淡倉，市場內將會產生４２５３張恒指期貨好倉的殺傷力。另一方面，至今恒
指牛證重貨區位於１９８００－１９８９９。假設恒指被質低至１９８００，將合共有１９隻恒
指牛證被強制性收回，產生１０２２張恒指期貨淡倉的殺倉力。客觀而論，鑑於港股大市的動力
已較前明顯減弱，恒指到達上述兩個目標皆不易。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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