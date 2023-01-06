《談國論企－黎偉成》內地零售運輸餐飲服務業續嚴重收縮

《談國論企》中國的非製造業商務活動指數於２０２２年１２月份，連同９－１１月份皆陷

收縮劣境，且惡化程度日甚，特別是服務業中的零售、道路運輸、住宿、餐飲等行業分類指數跌

至３５或以下的超級嚴重收縮水平，比１１月份的３８更差勁，足見疫情衍生惡效非淺。建築業

情況亦欠理想。中央近日幾乎全面放寬防控疫症措施，加上強化內需，對社會和刺激經濟似乎有

好、壞參半的效應，得慎而為之。



＊服務銷售價格高於商務活動有礙競爭＊



據中國國家統計局發布的最新資料，非製造業在２０２２年末所遇到的挑戰和衝擊相當嚴重

，商務活動指數於１２月份僅達４１﹒６和環比大幅回落５﹒１個百分點，相對於１１月份的２

個百分點環比跌幅，擴大３﹒１個百分點之普，更跌至４０的邊沿，高於４月份４１﹒９而成為

２０２２年表現最差勁的月份，肯定受到新冠肺疫而現改稱新冠感染的疫情影響，為絕不能稍一

掉以輕心的問題。

非製造業的商務活動指數深化收縮劣況，很主要受困於（甲）服務業經營情況加劇每況愈下

的衝擊：（一）商務活動指數於去年１２月份環比大跌５﹒７個百分點至３９﹒４，相對於對上

一個月的１１月份跌１﹒９個百分點至４５﹒１，惡況更甚，可見服務業於四季度面對的問題相

當嚴重。

服務業的商務活動一而再明顯收縮，乃因（二）從國家統計局對服務業最新發展的闡述，便

可見各業面對的壓力，相當嚴重，尤其是「零售、道路運輸、住宿、餐飲、居民服務等商務活動

」

，於２０２２年１２月份皆跌至「低於３５的水平」，比１１月份的「３８或以下」要低３個百

分點，是為嚴重收縮之劣況，理由為此數相去於臨界點５０，低１５個百分點，相信是受到疫情

使居民所需的各項服務受到壓抑之故。

至於（三）有擴張的行業，為「航空運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等

行業商務活動指數處於５２或以上較景氣區」，比對上一個月的「５５」少擴３個百分點，即由

９月的「６０」降為１１月份的「５５」，而１２月份更僅為「５２」，與臨相去只有２個百分

點，已屬「擴張

」？其實這是與「收縮」僅一板之隔，近矣！

再看服務業的其他重要指標（四）新訂單嚴重收縮：分類指數於２０２２年１２月份回落至

３７﹒４，環比大跌４個百分點，而１１月份下滑至４１﹒４環比僅跌０﹒３個百分點、１０月

份４１﹒７即使環比稍升０﹒１個分點，在在顯示服務業所面對的經營問題，相當嚴重。



＊非製造業活動預期明顯回落淡看前景＊



（五）產銷價格，也是不可忽視的問題，甚至困擾：分類指數，相對於整體的商務活動指數

要高，意味服務業的競爭能力有所削弱（１）投入產品價格分類指數於是月份踞臨界點上方報

４８﹒９，（２）銷售價格分類指數４７﹒５，分別高於服務業商務活動指數９﹒５個百分點與

７﹒６個百分點。這對服務業的競爭力是一個負面因素。

但國家統計局並沒有披露（六）服務業的２０２２年１２月份的商務活動預期指數，此數在

２０２２年１１月份回落至５３﹒１和環比大跌３﹒６個百分點、１０月份環比提升０﹒６個百

分點。行業經營者情緒顯然有點審慎。

再看（乙）建築業：商務活動指數於２０２２年１２月份跌至５４﹒４，環比下調整整１個

百分點，比１１月份５５﹒４大跌２﹒８個百分點、１０月份回落２個百分點至５８﹒２，情況

在不斷惡化；其中（Ａ）價格的變化有：投入產品價格分類指數回升２﹒５個百分點至５１﹒２

，銷售價格分類指數即使跌０﹒９個百分點，仍處５０。，保持擴張之態。

但（Ｂ）新訂單分類指數於１２月份達４８﹒８而反彈１﹒９個百分點，尚差一點點始能收

回１１月份４６﹒９回落２個百分點之失地。（Ｃ）從業人員分類指數是月份環比減１﹒４個百

分點為４５﹒７，足見此業的就業情況日益差勁。

國家衛生健康委於２０２２年１２月２６日，按最新發展而基本穩定下來的疫情，宣布把沿

用約３年的「新型冠狀病毒肺炎」正名為「新型冠狀病毒感染」，並於２０２３年１月８日開始

以保健康、防重症為主調的全面優化境內的防控疫情措施，放寬對外通關。疫情基本緩和及受控

，是時候集中更大的力量重新穩中有進發展國民經濟，改善民生，對中國，對世界，都是相當良

好和正面的轉化。相信服務、建築等業漸次受惠。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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