《午市前瞻》專家指恒指２５０天線為重要指標，渣打中長線樂觀

《經濟通通訊社６日專訊》恒生指數半日收報２１１６２，升１１０點或０﹒５２％，主板

成交７９９﹒３２億元。恒生中國企業指數報７２２１，升４８點或０﹒６８％。恒生科技指數

報４５２０，升２６點或０﹒５９％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３５７元，升９﹒２元或２﹒６５％，成交５０﹒４５億元；阿

里巴巴－ＳＷ收報１０２元，升２﹒４元或２﹒４１％，成交３７﹒７３億元；美團收報

１８８﹒１元，跌２﹒７元或１﹒４２％，成交３３﹒０４億元。信義光能（００９６８）升

７﹒９９％，收報９﹒８７元，成交２﹒７３億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴

巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊曾永堅：獲利盤或在兩萬一湧現＊



恒指今日高開１６８點，報２１２２０。早段走勢較反覆，曾倒跌３７點，不過在

２１０００邊緣有支持。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，港股目前估值吸引

，相信今年第一季仍會獲海外資金增持，恒指料繼續反覆向上。

不過短線而言，曾永堅表示，恒指自１０月尾低位１４５９７反覆上升，已反映對通關、經

濟復甦及復常的預期，累積了龐大升幅，如今相關消息落實，不排除有資金在２１０００以上減

持，以鎖定利潤。他認為，２５０天移動平均線為恒指短線較關鍵支持，若果失守此移動平均線

，或回調至１０天線後再向上升。



＊渣打６０元為關鍵防守位＊



外電引述消息稱，中東最大銀行阿布扎比第一銀行考慮收購渣打（０２８８８），旨在打造

資產逾１萬億美元的新興市場銀行。阿布扎比第一銀行已對渣打進行６個多月的評估。不過其後

彭博引述阿布扎比第一銀行的聲明指，「收購談判已結束（ｎｏ ｌｏｎｇｅｒ ｄｏｉｎｇ

ｓｏ）。」

渣打在倫敦股價昨曾升２１％，高見７９７﹒４便士，相當於７４﹒１６港元，收市升幅收

窄至６﹒８％，收報７０５﹒２便士，折算約６５﹒６２港元，較港收市價高６﹒６％。今日在

港股高開５﹒６１％，報６５元，早段走勢大致平穩。

曾永堅指出，渣打早於２０１７年已傳賣盤，今次再傳獲中東銀行收購，並非空穴來風。他

估計，渣打在新興市場業務表現理想，引來不少機構垂涎，即使有指今次談判告吹，未來仍有較

大機會獲其他金融機構提出收購。

曾永堅提到，渣打近兩日裂口上升，是反映市場對集團獲大型銀行收購的預期，而這個預期

相信會延續下去，並預料股價能跑贏同業，中長線反覆上升。就短線部署而言，他指６０元為關

鍵防守位，在低位買入的投資者可將６０元定為止賺位。（ｅｒ）

