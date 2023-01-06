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06/01/2023 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨流出１３﹒４４億元，買中移動沽藥明

　　《經濟通通訊社６日專訊》今日恒指高開１６８點，報２１２２０點。最高升２３０點報
２１２８２點，最低跌１８９點報２０８６２點。恒指收報２０９９１點，跌６０點或
０﹒２９％。
　　北水全日淨流出１３﹒４４億元，上日淨流入３２﹒９８億元。北水淨買入最多的個股依次
是中國移動（００９４１）、小鵬汽車（０９８６８）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依
次是藥明生物（０２２６９）、建設銀行（００９３９）、美團（０３６９０）。
　　主板成交１４８２﹒７５億元減少１４﹒９％。其中港股通成交４６２﹒７億元，佔總成交
３１﹒２％。
　
＊花旗看好藥明疫後快速復甦＊
　
　　花旗銀行亞洲醫藥行業首席分析師翁木子透露，通過與海外投資者溝通後，得悉他們現時於
中國股票的倉位較輕，大多認為春節過後為重新投入中國市場的最佳時機。他注意到，外資在考
慮買入中國的醫療醫藥板塊時，其風險接受程度不大，優先偏好有盈利的藍籌股，及直接受益於
經濟重開、與實體經濟關聯性較強的公司。他指出，坊間普遍下調了中資醫療板塊在今年的盈利
預測，認為今年實際盈利數字會較預期為好。
　　　翁木子建議投資者可關注ＣＲＯ╱ＣＤＭＯｓ（合約定制研發機構），看好藥明生物作為
行業龍頭能在疫情後快速復甦，並獲市場關注。其次看好製藥公司，認為行業的「政策底」和「
業務底」已過，推薦Ｐ╱Ｅ較低的中生製藥（０１１７７）。
　　中國移動跌０﹒８４％報５３﹒２５元，北水淨買入３﹒２億元；小鵬汽車跌６﹒８２％報
４１元，北水淨買入０﹒８億元；快手跌１﹒４５％報７８﹒２元，北水淨買入０﹒７億元。
　　藥明生物跌２﹒１５％報６６﹒０５元，北水淨賣出４﹒３億元；建設銀行無升跌報
４﹒９９元，北水淨賣出２﹒３億元；美團跌４﹒２５％報１８２﹒７元，北水淨賣出２﹒１億
元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　　３﹒１９
　　小鵬汽車　　（０９８６８）　　　　　　０﹒７７
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　　０﹒７１
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　　０﹒５９
　　泡泡瑪特　　（０９９９２）　　　　　　０﹒４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－４﹒３４
　　建設銀行　　（００９３９）　　　　　－２﹒２９
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－２﹒１０
　　新東方在綫　（０１７９７）　　　　　－２﹒０２
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　－１﹒７０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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