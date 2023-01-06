【北水炒Ｄ乜】淨流出１３﹒４４億元，買中移動沽藥明

《經濟通通訊社６日專訊》今日恒指高開１６８點，報２１２２０點。最高升２３０點報
２１２８２點，最低跌１８９點報２０８６２點。恒指收報２０９９１點，跌６０點或
０﹒２９％。
北水全日淨流出１３﹒４４億元，上日淨流入３２﹒９８億元。北水淨買入最多的個股依次
是中國移動（００９４１）、小鵬汽車（０９８６８）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依
次是藥明生物（０２２６９）、建設銀行（００９３９）、美團（０３６９０）。
主板成交１４８２﹒７５億元減少１４﹒９％。其中港股通成交４６２﹒７億元，佔總成交
３１﹒２％。
＊花旗看好藥明疫後快速復甦＊
花旗銀行亞洲醫藥行業首席分析師翁木子透露，通過與海外投資者溝通後，得悉他們現時於
中國股票的倉位較輕，大多認為春節過後為重新投入中國市場的最佳時機。他注意到，外資在考
慮買入中國的醫療醫藥板塊時，其風險接受程度不大，優先偏好有盈利的藍籌股，及直接受益於
經濟重開、與實體經濟關聯性較強的公司。他指出，坊間普遍下調了中資醫療板塊在今年的盈利
預測，認為今年實際盈利數字會較預期為好。
翁木子建議投資者可關注ＣＲＯ╱ＣＤＭＯｓ（合約定制研發機構），看好藥明生物作為
行業龍頭能在疫情後快速復甦，並獲市場關注。其次看好製藥公司，認為行業的「政策底」和「
業務底」已過，推薦Ｐ╱Ｅ較低的中生製藥（０１１７７）。
中國移動跌０﹒８４％報５３﹒２５元，北水淨買入３﹒２億元；小鵬汽車跌６﹒８２％報
４１元，北水淨買入０﹒８億元；快手跌１﹒４５％報７８﹒２元，北水淨買入０﹒７億元。
藥明生物跌２﹒１５％報６６﹒０５元，北水淨賣出４﹒３億元；建設銀行無升跌報
４﹒９９元，北水淨賣出２﹒３億元；美團跌４﹒２５％報１８２﹒７元，北水淨賣出２﹒１億
元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國移動 （００９４１） ３﹒１９
小鵬汽車 （０９８６８） ０﹒７７
快手 （０１０２４） ０﹒７１
香港交易所 （００３８８） ０﹒５９
泡泡瑪特 （０９９９２） ０﹒４７
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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藥明生物 （０２２６９） －４﹒３４
建設銀行 （００９３９） －２﹒２９
美團 （０３６９０） －２﹒１０
新東方在綫 （０１７９７） －２﹒０２
騰訊控股 （００７００） －１﹒７０
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