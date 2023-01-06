《美元走勢－羅明立》美匯有機會上試近５０天線的１０６

東京收市 最高價 最低價

貨幣

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美元╱日圓 １３４﹒０７ １３４﹒３７ １３３﹒３０

歐元╱美元 １﹒０５１４ １﹒０５３６ １﹒０５１１

英鎊╱美元 １﹒１９１０ １﹒１９３６ １﹒１８９８

美元╱瑞郎 ０﹒９３７１ ０﹒９３７８ ０﹒９３５１

美元╱港元 ７﹒８０９５ ７﹒８１４８ ７﹒８０４５

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《美元走勢》周四（５日）美國公布上周初次申領失業救濟人數減少至２０﹒４萬，為９月

底以來的最低，好於預期的２２﹒５萬；而１２月ＡＤＰ就業人數亦增加２３﹒５萬，高於前值

及預期，反映當地勞工市場仍然穩健。若今晚（６日）非農數據同樣理想的話，將令聯儲局現時

的強硬貨幣政策立場更具說服力。美匯指數重上２０天線及突破１０５，有機會上試接近５０天

線的１０６。

美元兌日圓在１３０附近仍然有支持，日本央行今年應逐步調整寬松貨幣政策，將有利日圓

回升，只是短線技術走勢未配合，美元亦有反彈動力，暫時日圓可能需要進一步調整。１３６附

近可開始留意造空的機會。歐元再次跌向１﹒０５，若今晚非農數據結果利好美元，歐元有機會

考驗５０天線的１﹒０４５０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０５６０ １﹒０４５０ １﹒０６１０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 賣出英鎊 １﹒１９７０ １﹒１８５０ １﹒２０２０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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