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06/01/2023 15:31

《美元走勢－羅明立》美匯有機會上試近５０天線的１０６

　　　　　　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　　貨幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３４﹒０７　１３４﹒３７　１３３﹒３０
　　歐元╱美元　１﹒０５１４　１﹒０５３６　１﹒０５１１
　　英鎊╱美元　１﹒１９１０　１﹒１９３６　１﹒１８９８
　　美元╱瑞郎　０﹒９３７１　０﹒９３７８　０﹒９３５１
　　美元╱港元　７﹒８０９５　７﹒８１４８　７﹒８０４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》周四（５日）美國公布上周初次申領失業救濟人數減少至２０﹒４萬，為９月
底以來的最低，好於預期的２２﹒５萬；而１２月ＡＤＰ就業人數亦增加２３﹒５萬，高於前值
及預期，反映當地勞工市場仍然穩健。若今晚（６日）非農數據同樣理想的話，將令聯儲局現時
的強硬貨幣政策立場更具說服力。美匯指數重上２０天線及突破１０５，有機會上試接近５０天
線的１０６。
　　美元兌日圓在１３０附近仍然有支持，日本央行今年應逐步調整寬松貨幣政策，將有利日圓
回升，只是短線技術走勢未配合，美元亦有反彈動力，暫時日圓可能需要進一步調整。１３６附
近可開始留意造空的機會。歐元再次跌向１﹒０５，若今晚非農數據結果利好美元，歐元有機會
考驗５０天線的１﹒０４５０。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　賣出歐元　１﹒０５６０　１﹒０４５０　１﹒０６１０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　賣出英鎊　１﹒１９７０　１﹒１８５０　１﹒２０２０
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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