《本港樓市》中原ＣＣＬ連升兩周０﹒５％，樓價進入反覆尋底階段

《經濟通通訊社６日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，中原城市領先指數

ＣＣＬ最新報１５７﹒２２點，按周升０﹒２９％，反映１２月１５日美國加息半厘當周的市況

，指數繼續處於２０１７年５月水平。ＣＣＬ連升２周，是２０２２年５月初以來首見，累升

０﹒５４％。

他指出，樓價擺脫了早前連跌的局面，近４周ＣＣＬ三升一跌累跌０﹒２９％，進入反覆尋

底階段。ＣＣＬ由自己歷史高位１９１﹒３４點累跌１７﹒８３％。



＊通關影響將於２月上旬開始反映＊



ＣＣＬ六大指數齊升２周，樓價有尋底的跡象。受惠於美國放緩加息，防疫限制取消，通關

在即等，樓市氣氛明顯好轉，成交量上升，顯示有市民搶先入市。展望新春後ＣＣＬ尋底成功，

樓價短期內有望回穩。１月５日政府宣布落實與內地通關第一階段於１月８日起實施，對本地樓

價的影響，將於２月上旬公布的ＣＣＬ才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１５７﹒１２點，按周升０﹒５２％，連升

２周共０﹒８３％。ＣＣＬ（中小型單位）報１５５﹒３８點，按周升０﹒４１％，連升２周共

０﹒６６％。ＣＣＬ Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）同樣繼續處於２０１７年４月水平。

ＣＣＬ（大型單位）報１６６﹒２０點，按周跌０﹒２８％，處於２０１８年２月水平。



＊港九新界東齊升２周＊



四區方面，港島、九龍及新界東齊升２周，樓市尋底跡象明顯。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報

１５２﹒３０點，按周升１﹒０１％，連升２周共１﹒６４％，處於２０１７年７月水平。新界

東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７１﹒４３點，按周升０﹒８４％，連升２周共２﹒１４％，處於

２０１７年１２月水平。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１５６﹒５７點，按周升０﹒４３％，連升２

周共０﹒６２％，處於２０１７年１月水平。新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１４４﹒９６點，重返

２０１７年９月水平，按周跌０﹒３２％，連跌３周共１﹒１４％。（ｃｌ）

