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06/01/2023 16:03

《本港樓市》中原ＣＣＬ連升兩周０﹒５％，樓價進入反覆尋底階段

　　《經濟通通訊社６日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，中原城市領先指數
ＣＣＬ最新報１５７﹒２２點，按周升０﹒２９％，反映１２月１５日美國加息半厘當周的市況
，指數繼續處於２０１７年５月水平。ＣＣＬ連升２周，是２０２２年５月初以來首見，累升
０﹒５４％。
　　他指出，樓價擺脫了早前連跌的局面，近４周ＣＣＬ三升一跌累跌０﹒２９％，進入反覆尋
底階段。ＣＣＬ由自己歷史高位１９１﹒３４點累跌１７﹒８３％。
　
＊通關影響將於２月上旬開始反映＊
　
　　ＣＣＬ六大指數齊升２周，樓價有尋底的跡象。受惠於美國放緩加息，防疫限制取消，通關
在即等，樓市氣氛明顯好轉，成交量上升，顯示有市民搶先入市。展望新春後ＣＣＬ尋底成功，
樓價短期內有望回穩。１月５日政府宣布落實與內地通關第一階段於１月８日起實施，對本地樓
價的影響，將於２月上旬公布的ＣＣＬ才開始反映。
　　中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１５７﹒１２點，按周升０﹒５２％，連升
２周共０﹒８３％。ＣＣＬ（中小型單位）報１５５﹒３８點，按周升０﹒４１％，連升２周共
０﹒６６％。ＣＣＬ　Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）同樣繼續處於２０１７年４月水平。
ＣＣＬ（大型單位）報１６６﹒２０點，按周跌０﹒２８％，處於２０１８年２月水平。
　
＊港九新界東齊升２周＊
　
　　四區方面，港島、九龍及新界東齊升２周，樓市尋底跡象明顯。九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報
１５２﹒３０點，按周升１﹒０１％，連升２周共１﹒６４％，處於２０１７年７月水平。新界
東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７１﹒４３點，按周升０﹒８４％，連升２周共２﹒１４％，處於
２０１７年１２月水平。港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１５６﹒５７點，按周升０﹒４３％，連升２
周共０﹒６２％，處於２０１７年１月水平。新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１４４﹒９６點，重返
２０１７年９月水平，按周跌０﹒３２％，連跌３周共１﹒１４％。（ｃｌ）

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