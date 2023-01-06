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06/01/2023 17:27

【夜期時段】即月期指最新報２１０４３點，跌２７點，高水５１點

　　《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１０４６點，跌２４點，高水５４
點，最新報２１０４３點，跌２７點，高水５１點，合約成交２５７張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７１６０點，跌５點，高水１６點，最新報７１６０點，跌
５點，高水１６點，合約成交２９６張。

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