【夜期時段】即月期指最新報２１０４３點，跌２７點，高水５１點

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１０４６點，跌２４點，高水５４

點，最新報２１０４３點，跌２７點，高水５１點，合約成交２５７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７１６０點，跌５點，高水１６點，最新報７１６０點，跌

５點，高水１６點，合約成交２９６張。

