《強積金》強積金去年蝕１５﹒５％，為實施２２年來第二差

《經濟通通訊社６日專訊》本港強積金去年錄得負回報１５﹒５％，為強積金制度實施２２

年以來第二差，平均每名計劃成員虧蝕４﹒０１萬元。積金局主席劉麥嘉軒表示，去年資本市場

雖較波動，但強調強積金計劃是跨越超過４０年的長線儲蓄投資，在平均成本法下，短期基金價

格下跌可令投資成本降低，增加潛在回報機會，呼籲成員的投資應趨多元化，以建立均衡的投資

組合來分散風險。

截至去年１２月，強積金總資產１﹒０５萬億元，較去年的１﹒１８億元下跌約１１％，其

中淨投資回報２１００億。１０年累積增幅約１３９％。各類強積金基金中，股票基金和混合資

產基金分別於過去一年回報下跌１９﹒４％和１７﹒７％、債券及保證基金回報分別挫

１３﹒３％及５﹒４％。

「預設投資策略」下的核心累積基金過去一年的年率化淨回報為負１６％，６５歲後基金回

報為負１４﹒４％。自２０１７年推出以來年率化淨回報分別為３﹒９％及０﹒９％。

本港樓市低迷，坊間有聲音建議可將強積金供款用於支付首期。積金局執行董事（政策）余

家寶表示，強積金每月供款額不高，計劃的唯一目的是用作退休儲蓄，認為相關建議並非合適。

（ａｃ）

