【新冠疫苗】復星醫藥：復必泰二價疫苗香港自費接種服務正式開始

《經濟通通訊社６日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）宣布，自今日起

，復星醫藥開始為中國香港地區的私營醫療體系供應復必泰二價疫苗，有需要人士可在提供復必

泰二價疫苗的診所或醫療機構進行自費接種。

復星醫藥表示，將一如既往，積極配合港府的疫苗接種計劃安排，持續為香港提供穩定的疫

苗供應，切實協助香港應對疫情。同時，也將穩妥有序地推進私營市場新冠疫苗的供應及服務，

為有需要的人士提供更多疫苗選擇。（ｂｉ）

