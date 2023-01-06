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06/01/2023 17:03

【新冠疫苗】復星醫藥：復必泰二價疫苗香港自費接種服務正式開始

　　《經濟通通訊社６日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）宣布，自今日起
，復星醫藥開始為中國香港地區的私營醫療體系供應復必泰二價疫苗，有需要人士可在提供復必
泰二價疫苗的診所或醫療機構進行自費接種。
　　復星醫藥表示，將一如既往，積極配合港府的疫苗接種計劃安排，持續為香港提供穩定的疫
苗供應，切實協助香港應對疫情。同時，也將穩妥有序地推進私營市場新冠疫苗的供應及服務，
為有需要的人士提供更多疫苗選擇。（ｂｉ）

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