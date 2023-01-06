《小傳日記》新東方在綫正式改名東方甄選，乜都無先可以大逆轉？

《小傳日記》新東方在綫（０１７９７）宣布，將會由「新東方在綫」直接改名做「東方甄

選」，英文就由「Ｋｏｏｌｅａｒｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｈｏｌｄｉｎｇ

Ｌｉｍｉｔｅｄ」更改為「Ｅａｓｔ Ｂｕｙ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ」，終於擺明

車馬係做直播電商，某程度上都算係「正名」而唔係改名啦。

由２０２１年尾開始試搞東方甄選做直播賣農產品，初頭好多人都覺得佢做開直播補習，忽

然變成賣嘢都唔知係乜概念，唔少孖屐中人都唔睇好佢轉搞直播帶貨，都覺得當時炒完一輪就會

玩完。點知到上年６月，因為一場雙語帶貨就令東方甄選真係做起咗，愈來愈多人真係幫襯東方

甄選，令到個業績開始出乎意料地好，於是股價直頭係翻盤式爆升，而家仲高過以前做直播補習

。

回顧呢一年來新東方在綫都算係股壇奇葩，由被監管令到主業都無得做，居然可以扭橋轉做

賣農產品，都不得不配服俞敏洪嘅思維。若要講到真係做起，一定係由雙語帶貨開始，都係講

ｇｉｍｍｉｃｋ，可以直播帶貨同時不忘本業教書，正正係觀眾覺得有趣嘅地方，亦都係佢哋鹹

魚翻生嘅一個要點，證明監管過後都有機會可以絕處逢生。

不過睇返其他被監管嘅行業就未見到一個好似新東方在綫咁響噹噹嘅翻身例子，科網、內房

普遍都纏綿緊喺監管之下嘅轉變當中，仲緩慢咁適應緊，科網目前仲係重組減磅當中，內房直頭

要阿爺磅住先郁得返少少，證明咗新東方在綫呢次轉型嘅靈活性。

而呢個轉型嘅成功，都同規模有關係。一般教育股之前主要都係全力做補習，好少會有其他

業務，教市雙減一出之後，基本上教育股係由「１００」變成「０」，要企返起身係要由頭來過

，好在新東方在綫仲有一個直播元素喺度，所以先可以藉呢一點重生。另外一點就係補習教市本

身就係一門輕資產嘅生意，有老師有學生就已經做到，基本上唔需要太多額外配套，可以好簡單

咁開始，亦都可以好簡單地結束，相信亦都係新東方在綫可以輕磅地華麗轉身嘅一大原因，變相

內房同瓣數多嘅科網大佬就唔係咁輕易做到，請請！



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