《基金債券攻略－凌風》基金幫你分散投資風險

《基金債券攻略》今日是２０２３年第一次跟大家見面，首先祝各位新年進步，２０２３年

一切重回正軌，投資市場止跌回升。



不是嗎？過去一年，幾乎所有資產都下跌。我在本欄提過，連一向以為低風險，或可以用來

分散投資風險的債券都下跌，實在令人無奈。



如果要說去年還有得升的資產，當然首推美元，但對港人來說，港元跟美元掛勾，美元升等

於港元也偏強，如果我們持有外幣，結果也是要輸的。



除了美元之外，去年有得升的資產還可以數到石油，因為年初時俄烏開戰，油價大幅飆升。

但到年底時開始炒經濟衰退，油價也從年初高位大幅回落。只不過，由於年初時升得多，最後埋

單計數還有少許升幅而已。



這個跟黃金有點不同，由於黃金在年初俄烏打仗時雖然也升，但升勢不及石油，年中之後逐

步回落，結果，全年計仍要跌少許。



傳統智慧告訴我們，投資的致勝之道就是分散風險，不要將所有雞蛋都放在一個籃子。不過

，去年可能是一個特別的年份，因為如果去年初你買入一些股票，又買些債券，再買些黃金，甚

或石油，再買些外幣，到年底結算時，可能仍要蝕錢，因為股票和債券的跌幅真的很大呢！



大家看看去年外匯基金的表現就明白了。也正如金管局總裁余偉文所言，去年的投資市場，

基本上是「無險可守」的。除非全數持有現金，但持有現金，首三季都可能輸給通脹，直到最後

一季，定期存款利息節節上升才稍為好轉。



撇除過去一年的特殊情況，相信今年的投資市場可以稍為復常，當中最關鍵的因素是美國會

否減慢加息步伐，甚至停止加息。我不期望今年可以掉頭減息，但只要不再加息，投資環境應該

可以轉好。



買基金的其中一個好處就是可以用低廉的價錢，做到分散投資風險的效果（我指的基金，包

括各類指數的ＥＴＦ），因為基金的入場門檻不高，投資對象也十分多元化，有股票基金，有債

券基金，有商品基金，也有混合資產的基金，甚至有期貨基金或對沖基金。



更重要的是，透過基金，大家可以涉足不同的市場，可以是成熟市場，也可以是新興市場，

也可以是個別行業，例如醫療、科技或新能源等等。



踏入２０２３年，當大家部署今年的投資時，不妨考慮一下用基金作為分散風險的一種工具

。《凌風》





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