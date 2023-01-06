《品中資－羅國森》龍頭科技股，是徹頭徹尾的內需股

《品中資》各位，今日是２０２３年第一次跟大家見面，首先祝各位新年進步，身體健康，

即使中招都是輕症。投資方面，當然是得心應手了。

無論從疫情或投資的角度，２０２２年都不是一個好年頭。但踏入２０２３年，一切都似乎

向好的方向走。每日染疫的人數雖然仍逾萬，但我相信，真正重症，或導致死亡的個案不多，對

本港醫療體系未造成很大壓力。但由於正值流感高峰期，兩種病毒走在一起才會令近期公營醫院

出現迫爆的情況。

這一刻，正如上日的品評中說，內地以一步到位的方式放開防疫措施，令到短時間內有大量

居民感染（從內地親友口中得知）。我仍然擔心，內地人口眾多，長者接種疫苗的比率相對較低

，感染後變成重症的機會始終較年輕或壯年人為高。

另外，農村地區的疫苗接種率也不太高，當春運去到高峰期時，農村的感染數字也必然會大

幅飈升，這同樣是一個考驗。我認為，這一刻大家仍然要摸著石頭過河，我所指的當然是投資。

無他，踏入２０２３年，港股馬上煥然一新，連續３個交易日，恒生指數累積上升了

１２７１點，升幅高逾６﹒４％，一下子，市場充滿樂觀情緒。這又是否炒過龍呢？因為即使一

切可以復常，無論消費或遊客，都不可能馬上出來「報復」嘛！

我在上日的文章中已經提到，如果從「復常」的角度選股，旅遊概念股是最好的選擇。事實

上，我點評的３隻旅遊相關股，包括携程集團（０９９６１）、中國中免（０１８８０）和同程

旅行（００７８０）都跑贏大市，近日的升勢持續凌厲。

但我想指出的是，旅遊概念股相對來說還是有點投機，而且較宜短線。但如果大家有留意去

年底中央經濟工作會議，自然會明白，今年內地經濟工作的重中之重，其實就是要擴大內需。



＊不能倚賴外循環＊



無他，單是今次內地放寬防疫措施，就惹來多個國家的擔憂，馬上採取措施限制內地遊客。

同一個道理，中國遊客出外受限制，外國遊客也會觀望一段時候才會考慮到內地旅遊（尤其內地

採取相應報復措施）。至於商務旅客，我已經解釋過，一定不會回復以往般的頻繁。我形容，旅

遊業只會有短線的刺激。

以上分析都是出於健康的考慮，但個別西方國家也以政治為由，抵制和限制中國的崛起，因

此，未來的所謂「外循環」也是靠不住的。因此，內地才不斷重申，未來要大力振興內需，因為

「內循環」才靠譜呢！

經過幾十年改革開放之後，內地已經形成一個堅實的中產階層，只要他們願意消費，我絕對

相信，內地經濟不會差得到那裏。但問題是，整體經濟受到疫情困擾，而中央又對平台經濟加強

監管，還有的，當然就是對房地產的管控，這都窒礙了內需的形成。

但經過去年的調整和出台一大堆措施之後，現在明顯已經出現綠燈，即是繼續扶持和推動平

台經濟的發展（野蠻式以及靠資本擴張帶動的增長已經過去），另外，房地產市場也受到經濟放

慢，以及房企的債務危機困擾一段時間。

早前中央已經釋出善意，協助優質的房企在股票市場和銀行融資。現在尚欠的就是從消費層

面去刺激房地產消費。即是最重要仍然是有人願意買樓，我相信，這一點今年之內應該可以落實

到。

但我認為，內地重中之重，其實就是盡快支持幾家科技龍頭健康發展，因為最大的幾家龍頭

股就是徹頭徹尾的內需股，當中包括阿里巴巴（０９９８８）、美團（０３６９０）和京東

（０９６１８）。其實，雖然騰訊（００７００）的核心業務是電腦或手機遊戲，這也是內需的

一個環節。



＊阿里在那裏跌倒，也在那裏爬起＊



阿里巴巴的核心業務是商貿，美團的核心業務是外賣，根本就是民生必需，至於京東，她是

內地最大的電商平台。只要她們的業務正常，甚至大幅增長，就等於內部需求開始回復增長。

過去一兩年，這類龍頭科技股的發展好像來到一個樽頸位，一方面當然是因為政府的監管措

施，但另方面，當然受到經濟放慢，以及疫情的困擾。只要政府的監管和疫情告一段落，過一段

日子，廣大市民的消費就可以回復正常，也可能會出現雪球效應。

因此，從投資角度，以上幾隻龍頭科技股才是最值得中長線買入的股票呢！當中的阿里巴巴

就更有雙重刺激，因為近期傳出，阿里旗下的重慶螞蟻集團獲批增資，意味螞蟻的整改方案已經

接近完成，甚至有機會重新安排上市。

阿里的弱勢始自螞蟻的上市告吹，如果今年內可以重啟上市，正所謂，在那裏跌倒，就在那

裏爬起來，對阿里和其他科技股都絕對是利好消息。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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