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06/01/2023 09:36

《雷鳴天下－雷鼎鳴》壽命，中美競爭的另類對比

　　《雷鳴天下》最近看到一組數據，嚇了一跳。這是美國官方數據，美國人出生時預期壽命從
２０１９年的７９歲，跌至２０２０年的７７﹒２８歲，再跌至２０２１年的７６﹒１歲，若是
只算男性，還只得７３﹒２歲（女性有７９﹒１歲）；反觀香港，人均壽命一直高企，很多時還
超越日本，成為世界長壽一哥，現時稍高於８５歲，勝出美國太多了。
　
　　人均壽命是衡量一個地方綜合實力極為重要的指標，其地位堪可與人均ＧＤＰ相比。絕大多
數人都希望長壽，但能否做到，卻受醫療水平、資源、社會組織力、科技水平、人民的教育程度
、生活習慣、紀律性、意志力等等諸多因素影響，任何環節出了問題，都會削減人民的平均壽命
。美國堪稱醫學水平最發達、科技先進、投放在醫療的資源無人能及，為何卻得到如此羞家的結
果？
　
＊美國人壽命，疫前已呈跌勢＊
　
　　一個簡單的解釋，自然是新冠為患，死了百多萬人，拖低了平均壽命；這沒有錯，但問題卻
遠不止於此。首先要問的是，以美國的優越條件，為何對抗新冠疫情如此不堪一擊？其次要問的
是，早在新冠疫情以前，美國人的壽命，尤其是男性壽命，已呈下降趨勢，我們若仔細分析美國
的其他數據，倒是不難發現，壽命下降正是反映其社會不少深層次問題，冰凍三尺，絕非一日之
寒。
　
　　在新冠疫情前，諾貝爾經濟學獎得主迪頓（Ａｎｇｕｓ　Ｄｅａｔｏｎ）早已指出美國濫藥
，中年白人男性自殺率高企，絕望本身便是一種病症；此症未解決，新冠又殺到，壽命自然下降
。我們若把美國不同州分各自的平均壽命一作比較，倒是有研究者早已指出，南部反對接種疫苗
或不理會口罩及社交距離令的州分，死亡率較高；這可能與政治有關，因為反疫苗早已是部分美
國人的政治立場。
　
＊中國人均壽命，超美近兩年＊
　
　　種族問題也是構成壽命下降的原因。美國黑人及西裔人的平均壽命在２０２０年跌得很劇烈
，２０２１年才跌得沒那麼急；至於阿拉斯加的土著及印第安人，平均壽命一跌便達４至６年，
不可謂不驚人。這反映美國醫療資源的分配十分不平均，今天這兩個族群人均壽命只得６５﹒２
歲，已跌回至美國１９４４年的水平，比港人平均短命２０年！但其實美國的白人因無甚節制，
吃得太多，肥胖過甚，平均壽命也只得７６﹒４歲，倒是亞裔人有８３﹒５歲，幾乎可追上香港

　
　　我常提到中國國力急速追近，或有部分超越美國，在人均壽命上一樣可清楚見到。在
１８５０年，據說中國人均壽命為３２歲，與１８世紀的歐洲差不多，到了１９５０年，也是只
得４０歲左右，與戰後的美國真是不同等級之間的巨大差別。
　
　　但我們自此便見到，中國的人均壽命除了在大躍進期間有所下挫外，其餘時間基本上扶搖直
上，改革開放開始時的１９８０年是６４歲，到了２０１９年已升至７７﹒３歲，２０２０年的
新冠疫情並未造成太多死亡，人均壽命尚能增至７７﹒９３歲，２０２１年再上半層樓，是
７８﹒２歲，超越美國近兩年！
　
＊中國醫療起步低，惟進步驚人＊
　
　　中國的醫療系統絕非完美，醫療資源雖比以前增加不少，但起步太低，與西方國家尚有頗大
差距；但即使如此，中國的進步速度依然驚人，只要看看在新冠疫情期間，中國科學家在頂尖生
物醫學期刊中發表的眾多有關新冠之論文，便知他們早已踏上了世界舞台，而且將來前景無可限
量。也許有一點是很重要的，中國頗為照顧較為貧困人士的醫療服務，對較為脆弱的少數族裔之
醫療系統也注意，尚看不到有如美國土著與白人之間般的巨大差距。
　
　　這裏有一個問題，從人均壽命可見，美國社會顯然隱藏著不少深層次矛盾極需解決，否則其
社會容易出現分裂與動亂；但美國政府似乎對此不感興趣，人民若是不滿，美國政客及媒體可輕
易為人民刻意製造一個外部的罪人，以轉移視綫，使美國人民忘記自身的問題，有了共同敵人後
，美國人民也可能團結一點。
　
＊美經濟愈差，愈著力抹黑中國＊
　
　　由此可見，美國經濟愈是差勁，人民疾病愈多、壽命愈短，其中誘發出的挫折感，只會使美
國的宣傳機器更瞄準中國，違反邏輯與事實的抹黑會更嚴重，這種態勢可能未來的１０年、８年
都免不了，我們應有心理準備。美國政府本應把醫療系統整頓一下，大幅提高人均壽命，這總比
忙著抹黑別人更有建設性吧？但無奈得很，這恐非現實。
《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授　雷鼎鳴》
（轉載自晴報）
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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