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06/01/2023 08:39

【內房困局】人行、銀保監：首套房貸利率下限與新房價格走勢掛勾

　　《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行、銀保監發布通知，決定建立首套住房貸款利率政策動
態調整機制。新建商品住宅銷售價格環比和同比連續３個月均下降的城市，地方政府可自主決定
下一個季度起，階段性維持、下調或取消當地首套住房貸款利率政策下限。
　　《通知》強調，對於採取階段性下調或取消當地首套房商業貸款利率下限的城市，如果後續
評估期內新建商品住宅銷售價格環比和同比連續３個月均上漲，應自下一個季度起，恢復執行全
國統一的首套住房商業性個人住房貸款利率下限。
　
＊有利「因城施策」用足用好政策，支持剛性需求＊
　
　　人行、銀保監稱，住房貸款利率政策與新建住房價格走勢掛勾、動態調整，有利於支持城市
政府科學評估當地商品住宅銷售價格變化情況，「因城施策」用足用好政策工具箱，更好地支持
剛性住房需求，形成支持房地產市場平穩健康運行的長效機制。
　　招聯金融首席研究員董希淼表示，建立首套住房貸款利率政策動態調整機制，是差別化住房
信貸政策的具體體現，有助於地方政府和金融機構及時、靈活地根據市場變化情況，對首套房貸
利率下限進行適時調整，還有助於降低居民住房消費負擔，更好地支持剛性住房需求。不過，值
得注意的是，《通知》調整的是首套房貸利率下限，而非首套房貸利率，房貸如何定價仍由銀行
與客戶商定。（ｌｃ）

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