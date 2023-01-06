【聚焦數據】商務部：首１１月服務進出口５﹒４萬億增１５﹒５％

《經濟通通訊社６日專訊》商務部在例行新聞發布會上通報，２０２２年１－１１月，中國
服務貿易繼續保持增長。服務進出口總額５４０４６﹒１億元（人民幣．下同），同比增長
１５﹒６％；其中服務出口２５８３５億元，增長１５﹒５％；進口２８２１１﹒１億元，增長
１５﹒６％；逆差２３７６﹒２億元。（ｃｔ）
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