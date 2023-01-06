【新冠感染】商務部：外資歡迎優化防控措施，重啟項目及尋新機會

《經濟通通訊社６日專訊》商務部新聞發言人束玨婷今日表示，中國不斷優化調整疫情防控

措施，外資企業和在華外國商協會的普遍歡迎。不少外資企業表示，已經開始制定集團高層訪華

日程，積極推動重啟相關項目，並尋求新的投資機會。下一步，商務部將一如既往擴大外資市場

准入，落實好外資企業國民待遇，加大外商投資合法權益保護力度，為外商來華投資創造更多便

利條件，努力營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，共享中國開放發展機遇。（ｃｔ）

