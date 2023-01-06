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06/01/2023 10:39

【新冠感染】德國、瑞典及希臘收緊中國旅客入境要求，波蘭不跟隨

　　《經濟通通訊社６日專訊》歐盟早前強烈鼓勵成員國要求來自中國旅客進行檢測，並檢測來
自中國航班的污水，多個歐洲國家陸續收緊對中國旅客的入境防疫要求。德國要求由中國旅客入
境後，至少要做一次快測，又會對旅客隨機抽檢及監測來自中國航班的污水。瑞典周六（７日）
起要求由中國入境旅客要有陰性檢測證明，措施維持三星期。希臘官員則表示，將會要求中國旅
客入境時要持４８小時內核酸檢測陰性證明。
　　不過，波蘭衞生部長涅澤爾斯基指，境內新冠個案過去兩周持續下跌，加上世界衛生組織等
機構都未發現中國有新變種病毒，因此波蘭不會對中國入境旅客實施任何防疫措施。
　　國際航空運輸協會以及國際機場協會等組織發表聲明，指歐盟的行動有違歐洲疾控中心的評
估，期望歐盟在本月中重新評估有關決定。
　
＊泰國：所有旅客入境前要出示接種疫苗證明及購買保險＊
　
　　另外，泰國政府在周四（５日）宣布所有旅客入境前，要出示接種至少兩劑新冠疫苗的證明
，並購買新冠肺炎旅遊保險，以確保呈陽性的旅客在離開泰國前能夠負擔得起治療費用。泰國當
局解釋，措施並非針對任何國家，強調泰國作為旅遊熱點，新措施是必需。（ｊｔ）

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