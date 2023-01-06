《神州縱橫－凌昆》中國與西方創科競賽日烈

《神州縱橫》新一年美國將不斷打壓中國，亦同時發奮圖強努力提升競爭力，特別是在創科

產業方面著力尤多。美國除自己努力外亦積極組建科技及產業聯盟，以使能合多國之力對抗中國

，例如英美日韓等在美國敦促下，便組成了芯片研發聯盟。這些趨勢顯示高科產業競爭將趨白熱

化，中國必須全力爭勝。



＊進入第三輪工業化＊



幸好中國也並非坐著，早已出台不少產業發展計劃，其實西方也是受了中國「刺激」恐防落

後，故急起直追。過去中國要「超英趕美」，現時反成了趕超對象，可謂風水輪流轉。中國的工

業發展已有良好基礎，進一步發展有了較高起點。有說中國已完成工業化過程而令進入後工業時

代，主要是看服務業佔ＧＤＰ比重已超過工業。但這種形式主義看法並不恰當，實際上中國正處

於持續工業化時代，立國後至今已有三輪或三階段發展：首輪是建國初期引入蘇東技術建設工業

體系，次輪是改革開放後引入西方技術提升工業水平，第三輪於數年前開始，全面展開創科驅動

及著重自主開發的新工業化階段。工業水平也由前二輪的追趕先進到第三輪的部分超前，部分同

一起跑線上競賽和部分仍要追趕的三分格局。工業生產也正由大而不強逐步走向又大又強。中國

製造業早已進居全球第一，目前約佔世界總量近三成，遠超美國的１７％，日本５％及德國４％

。在２２大產品類別中，中國有１６項居世界第一，其餘亦居前列。部分產品產量更處主導地位

，佔比超過或接近一半，其中除勞力密集產品如成衣、皮革外，還有鋼材、電動車電池及太陽能

板等。



＊中國創科有底氣＊



隨著中國第三輪工業化深入發展，中國製造業的水平及地位將進一步提升。此輪發展的關鍵

在技術創新，中國在這方面的實力亦日漸雄厚，潛力則更為巨大。相比西方有幾點尤須注意：（

一）中國有不少「卡脖子」技術，作為發展中國家這本非稀奇，但發達國即使美國同樣也有不少

卡脖子技術，如高鐵、５Ｇ等，在芯片上為補缺口還正迫台積電及韓企前往投資。科技競賽中重

要一環便是減少「卡脖子」競賽。中國在這方面正加倍努力。（二）中國作為後起者累積專利自

不如發達國多，但發達國的許多專利已無用或不構成優勢，因已經到期或為棄用的老一代技術，

或未為巿場接受者。相反在新工業化技術的新增專利上中國還有優勢，在ＡＩ、區塊鏈及５Ｇ等

中國佔先，為未來技術競賽增強勝算。（三）發達國尤其美日等在一些上游尖端技術或仍保持優

勢，但因產業空洞化中下游斷鏈，形成Ｔｒｕｎｃａｔｅｄ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ。相反中

國先以中下游做起再向上伸延，動力更大基礎更好。《資深評論員 凌昆》



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