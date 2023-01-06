【聚焦人幣】人幣即期收升１４３點破６﹒８６，六連揚創４個月高

《經濟通通訊社６日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）早盤小幅低開後反覆向上，

盤中在６﹒８５０４至６﹒８８２８之間波動，收盤報６﹒８５８８，較上個交易日４時３０分

收盤價升１４３點子，六連升，續創２０２２年８月２５日以來逾４個月新高。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）早盤亦升逾３００點，逼近６﹒８６關口，創近四個半月，目

前漲２６９點子，報６﹒８６６１。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９１２，較上個交易日升１４點子，實

現五連漲，創去年９月１日以來逾四個月新高，上個交易日報６﹒８９２６。



＊分析料節前人民幣有望持續偏強＊



交易員稱，早盤剛需結匯繼續推高人民幣，但隔夜美國強勁就業數據繼續激進加息的可能性

，美指強勢部分限制人民幣表現。若晚間非農數據繼續強勢，不排除美指繼續反彈，人民幣仍可

能回吐漲幅，而節前人民幣整體偏強走勢有望持續。

華僑銀行經濟師美?稱，美國勞動力市場仍供應吃緊、就業增長仍強韌，強化了市場對美國

聯儲局保持加息和利率保持更高更久的預期，為美元和美債收益率帶來反彈依據；而隨著中國經

濟重啟、美元在加息步伐放慢影響下逐漸回軟，預隨人民幣兌美元中期仍有向上空間。估計美元

兌離岸人民幣下一個支持位在６﹒８７９０、６﹒８４０５水平。（ｊｔ）

