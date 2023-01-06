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06/01/2023 09:29

【人行操作】人行本周公開市場收水１﹒６萬億元，創歷史新高

　　《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行公布，今日繼續進行２０億元（人民幣．下同）７天期
逆回購操作，中標利率持平２％。今日有２０３０億元１４天期、１８３０億元７天期逆回購到
期，即今日人行收水３８４０億元。
　　公開市場本周有１６５８０億元逆回購到期，人行共進行５７０億逆回購對沖，則淨回籠規
模達到１６０１０億元，創歷史新高。（ｃａ）

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