【人行操作】人行本周公開市場收水１﹒６萬億元，創歷史新高

《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行公布，今日繼續進行２０億元（人民幣．下同）７天期

逆回購操作，中標利率持平２％。今日有２０３０億元１４天期、１８３０億元７天期逆回購到

期，即今日人行收水３８４０億元。

公開市場本周有１６５８０億元逆回購到期，人行共進行５７０億逆回購對沖，則淨回籠規

模達到１６０１０億元，創歷史新高。（ｃａ）

