【新冠感染】衛健委承認抗原檢測結果，不再要求集中隔離患者

《經濟通通訊社６日專訊》國家衛健委及國家中醫藥管理局對《新型冠狀病毒肺炎診療方案

（試行第九版）》進行修訂，形成《新型冠狀病毒感染診療方案（試行第十版）》。新版診療方

案稱僅有少部分感染者會進展為肺炎，所以將疾病名稱由「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠

狀病毒感染」。

新方案又提出，隨著診斷手段的日益豐富和診斷效率的不斷提高，不再判定疑似病例，增加

新冠病毒抗原（快速測試）檢測陽性作為診斷標準。另外，隨著乙類乙管措施的實施，新方案亦

不再要求病例集中隔離收治，意味著感染者可根據病情救治需要選擇居家治療或到醫療機構就診

，方案亦不再要求感染者出院前核酸檢測，只要患者病情明顯好轉，生命體征平穩，沒有需要進

一步處理的併發症等情況時，醫生可考慮安排患者出院。

第十版方案將中國已經批准上市的抗新冠病毒治療藥物納入新版診療方案，進一步豐富抗病

毒治療手段，同時亦完善了中醫治療相關內容，加強對重型、危重型病例中醫藥救治指導，以及

完善兒童病例中醫藥治療方案、增加針灸治療方法等。（ｅｙ）

