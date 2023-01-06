《股海恒言－葉澤恒》港股２０２２年回顧與２０２３年展望

《股海恒言》回顧剛過去的２０２２年，港股走勢頗為反覆。年初，恒指反覆上升，農曆年

後曾高見２５０５０點，較２０２１年收盤價升大約１６５３點。惟由於第五波疫情爆發，政府

收緊防疫措施，限制食肆及娛樂場所人流等。市場憂慮本地經濟表現，恒指由高位跌至３月１５

日的低位１８２３５點，一個月內跌逾６８００點。及後本地疫情緩和，恒指有所回升，於６月

份曾高見２２４４９點，與２０２１年收盤價相比只下跌９４８點。



惟踏入２０２２年下半年，內房債務問題惡化，加上內地實施封控措施，市場憂慮內地經濟

表現。另外，美國聯儲局見通脹急升，接連大幅加息，利率急升導致美元向上，令新興市場以及

港股於去年下半年受壓。恒指曾在去年１０月底低見１４５９７點。之後，內地連環推出多項穩

經濟及刺激樓市措施，並逐漸放寬封控規條，帶動恒指於去年最後兩個月戲劇性反彈約５０００

點。展望２０２３年，我們建議可以多留意港澳本地經濟及內地各個政策惠及的板塊。



＊對港澳主要行業的基本分析＊



零售、餐飲、酒店及航空業方面，展望踏入２０２３年，隨著本港與內地及海外逐步通關，

料來港旅客增加，將帶旺消費。但需留意經營成本上升，或影響企業最終受惠幅度。

本地地產股方面，隨著本地消費市場逐步改善，商場人流增加，有助帶動商場租金收入上升

。至於住宅方面，估計美息短期內維持高企，令港息於高位徘徊，料本地住宅樓市表現平穩。

本地銀行股方面，利率高企有利存款基礎較雄厚的大型銀行，存貸息差可望擴大。但要留意

其資產質素及資本市場表現，會否對銀行業表現帶來影響。

澳門博彩股方面，隨著原有的六間博彩企業順利續牌，加上逐步恢復通關，料有利其表現。

但要留意，相關企業未來十年普遍要投資逾百億港元，加上賭枱分布不平均，未來或出現汰弱留

強的情況。



＊對內地主要行業的基本分析＊



零售、餐飲、酒店、旅遊及航空業方面，隨著內地逐步放寬防控措施，料會帶動消費市場表

現。但要留意受感染的人數走勢或影響防控措施安排。

內地樓市方面，隨著各項穩定樓市措施推出，內地經濟逐步向好，以及房地產企業順利在資

本市場融資，料部分內房財政走向穩定，而中小型房企則有機會被併購。

內險方面，隨著市民社交復常及資本市場有所改善，料有利保險銷售。

新經濟股方面，預料監管整治問題接近尾聲，估計行業轉趨穩定。但要留意，部分大型新經

濟股或面對大型投資者減持。因此，預料會限制相關企業的表現。

資源股方面，內地經濟逐步回暖，各行企業開始恢復運作，預料對資源需求將逐步增加，有

利相關行業表現。



＊總結＊



隨著中港澳三地逐步放寬防控措施，料消費市場將出現明顯復甦，多個相關行業受惠。因此

，估計有利港股的因素正在增加，料港股２０２３年會在反覆中逐步回升。

《工銀亞洲證券業務部分析員 葉澤恒》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份



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