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即市新聞

06/01/2023 19:25

《日入而息》赤柱環角道豪宅地收４份標書，強積金去年人均蝕４萬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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李家超稱擬推特別計劃吸引人才企業，提供工作津貼及稅務優惠　　　　　　　　　　　　　　
陳茂波稱樓市短期或仍有壓力，未見大跌風險；政府財政儲備相對健康，料今年香港經濟回復正
增長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
地政總署表示赤柱環角道豪宅地接獲４份標書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
強積金去年蝕１５﹒５％，為實施２２年來第二差；積金易平台構建工作滯後８個月，局方保留
追究權利；積金易進度延遲８個月，電盈企業方案指受疫情及人才短缺影響　　　　　　　　　
機管局３０億美元票據獲８倍認購，加權平均利息成本４﹒９１１％　　　　　　　　　　　　
中原ＣＣＬ連升兩周０﹒５％，樓價進入反覆尋底階段　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增１９７２２宗確診，再多５５名患者離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
機構料內地１２月ＣＰＩ升至１﹒８％，降準預期弱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部表示首１１月服務進出口５﹒４萬億增１５﹒５％；研究支持新能源汽車消費等政策措施
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指收跌６０點報２０９９１，阿里健康收挫５％，信義光能升７％
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　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬綜指收升０﹒０８％本周累漲２﹒７％，外資續流入　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　美匯有機會上試近５０天線的１０６　　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０５１３╱１７，日圓最新報１３４﹒２２╱２３　
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　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　中金投（００６０５）半年虧損收窄至４０８３﹒３萬元，不派息
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　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　華康生物（０８６２２）收購目標公司１９％股權兼貸款３８０萬元
　　人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　第一阿布扎比銀行確認已停止評估收購渣打（０２８８８）　　　　
　　冠忠巴士（００３０６）１月８日起恢復跨境運輸服務　　　　　　
　　信達生物（０１８０１）淋巴瘤新藥獲藥監局優先審評上市許可　　
　　港交所（００３８８）旗下ＬＭＥ主席將離職，另委任兩名獨董　　
　　中銀香港（０２３８８）兌換新鈔首日運作暢順，反應熱烈　　　　
　　償付能力數據不真實遭銀保監通報，友邦人壽表示上年三季度已整改
　　阿里國際３月將推３萬場跨境直播促外貿　　　　　　　　　　　　
　　騰訊（００７００）旗下財付通小額貸款公司註冊資本增至１０５億
　　元；騰訊申請「頭戴式顯示設備」，獲授權用虹膜識別身份　　　　
　　英達公路再生科技（０６８８８）根據獎勵計劃已購買１０７萬股　
　　騰訊（００７００）今回購１﹒５７萬股，涉資約５４５萬元　　　
　　時計寶（０２０３３）麥景培辭任首席財務官，吳麗寶接任　　　　
　　瑞房（００２７２）去年累計合約物業銷售額按年跌１０％　　　　
　　中星集團（０００５５）附屬就買方的按揭貸款提供３億元人民幣階
　　段性擔保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　合生創展（００７５４）完成贖回２﹒５億美元可換股債券　　　　
　　工銀亞洲表示成立交易銀行部，提供一站式本地及跨境交易銀行服務
　　美媒表示字節跳動與摩根大通合作，簡化開發支付技術　　　　　　
　　金地商置（００５３５）上月合約銷售總額升２﹒８％，去年全年跌
　　２１％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　銀娛（０００２７）發放一個月月薪特別獎金，９８％員工受惠　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　越秀交通（０１０５２）料春運或恢復至疫情前水平，新改擴建項目
　　對財務影響不大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　復旦張江（０１３４９）認購４﹒５億元人民幣結構性存款產品　　
　　中海宏洋（０００８１）上月合約銷售跌２５％，去年跌４３％　　
　　灣區發展（００７３７）胡偉辭任董事會主席，由廖湘文接任　　　
　　中國電力（０２３８０）旗下大同新榮平價光伏項目全容量併網　　
　　中化化肥（００２９７）更換主席及首席執行官　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　銀城國際（０１９０２）上月總合約銷售額跌１８％，去年跌５０％
　　步陽國際（０２４５７）穩價期今結束，無行使超額配股權　　　　
　　世茂集團（００８１３）去年累計合約銷售總額按年跌６７﹒８％　
　　弘陽地產（０１９９６）上月銷售額降８６％，去年跌６０％　　　
　　中國利郎（０１２３４）第四季產品零售額跌２３％，全年跌６％　
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　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　機構料內地１２月ＣＰＩ升至１﹒８％，降準預期弱　　　　　　　
　　商務部表示首１１月服務進出口５﹒４萬億增１５﹒５％；研究支持
　　新能源汽車消費等政策措施　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　鐵路上海站預計春運發送旅客近千萬人，同比增近四成　　　　　　
　　民航局預計春運客流量明顯增長，日均航班１﹒１萬班　　　　　　
　　香港退休計劃協會倡政府給予優待身處大灣區退休人士　　　　　　
　　上期所上個月處理異常交易行為２２起　　　　　　　　　　　　　
　　上海居民電費暴漲，官方回應稱是用電量衝上階梯檔位　　　　　　
　　中國新例禁未成年人去卡啦ＯＫ，網民質疑不合理　　　　　　　　
　　阿里、復星等２１位民營企業家集體發聲撐中國經濟　　　　　　　
　　人行本周公開市場收水１﹒６萬億元，創歷史新高；探索發行期限更
　　長綠色債券，研綠債跨境交易　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　國資委表示今年要加大對新型基礎設施建設投入　　　　　　　　　
　　中信建投表示３８城可調整首套房貸，料第四季銷售轉正　　　　　
　　內地據報擬放寬三道紅線考核，延長過渡期鬆槓桿限制　　　　　　
　　上海蔚來汽車召回９９７輛蔚來ＥＴ５電動汽車　　　　　　　　　
　　小米首款車據報推兩版本，高端版或售３５萬元以上　　　　　　　
　　特斯拉降價，陶琳稱因成本控制極佳，小鵬稱不跟隨　　　　　　　
　　李彥宏發文：「馬化騰說的問題，百度都有」，冀員工更高角度思考
　　上海市金融穩定發展研究中心揭牌　　　　　　　　　　　　　　　
　　銀保監擬規定流動資金貸款期限不得超過３年　　　　　　　　　　
　　廣東春運旅客發送量料增７﹒４％　　　　　　　　　　　　　　　
　　中證監山東監管局原局長馮鶴年被開除黨籍　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升０﹒５１％，報１４３７３﹒３４點
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　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　俄烏戰爭禍及哈薩克斯坦，麥當勞退出當地業務　　　
　　普京下令停火２天慶祝東正教聖誕節，烏克蘭拒絕跟從
　　美德首腦通電展援烏決心，提供步兵戰車及愛國者導彈
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　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　美眾議長第１１輪投票麥卡錫仍然落敗，眾院癱瘓４日
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　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　ＩＭＦ前首席經濟師認為美國可能僅出現溫和衰退　　
　　加拿大去年ＥＴＦ總流入量為３６０億加元　　　　　
　　南韓三星電子去年營利萎縮１６％，第四季大跌６９％
　　各行業大罷工影響新年市道，倫敦商業區猶如「死城」
　　愈來愈多美國人用信用卡支付日常開支　　　　　　　
　　日本１１月份實際工資創２０１４年以來最大跌幅　　
　　日本央行面臨捍衛新孳息率上限的新壓力　　　　　　
　　歐洲央行官員認為應在夏季完成加息　　　　　　　　
　　美國當局開始調查ＦＴＸ的前夥伴辛格　　　　　　　
　　英倫銀行調查顯示英國企業擔心通脹和薪酬前景惡化　
　　數據顯示ＢＴＣ短線轉虧為盈，加密貨幣平穩　　　　
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　官媒表示戴爾停用中國芯片或致供應不足，對其非常不利
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　　　　　　　　　　　　《通關復常》　
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　　中銀香港表示過去５個月跨境客戶新開戶數目升逾１５％　
　　九巴城巴配合通關加強口岸路線服務　　　　　　　　　　
　　地產建設商會表示通關有助刺激經濟，兩地融合發展　　　
　　宏利表示今年目標增聘逾３０００名代理人，通關帶來機遇
　　承辦商表示檢測能力足應付過關需求，倡數碼化發放結果　
　　星展表示通關比預期快，或上調今年香港經濟增長預測　　
　　深圳恢復所有跨境貨車司機入境作業資格，核酸需陰性　　
　　港澳跨境渡輪服務周日起逐步恢復　　　　　　　　　　　
　　港鐵加密列車服務，往來上水及落馬洲４至８分鐘一班　　
　　田北辰稱通關安排打８５分，惟欠高鐵羅湖未開通　　　　
　　美聯表示通關利好樓市，料全年樓價升１０％至１５％　　
　　議員表示通關初期名額足夠，冀農曆年前後增至逾１０萬　
　　資科辦表示截至今早８時，逾２８萬人預約過境到內地　　
　　跨境貨車司機只須核酸陰性證明，撤預約申報等措施　　　
　　金巴香港往返珠海班線周日起恢復２４小時營運　　　　　
　　珠江船務表示珠江客運周日恢復水路跨境服務　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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港府委任金宇堅及黃栢欣為旅遊業監管局新成員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱擬推特別計劃吸引人才企業，提供工作津貼及稅務優惠　　　　　　　　　　　　　　
商經局局長丘應樺明日啟程前往越南河內　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
梁高美懿獲委任為藝術發展諮詢委員會主席　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
機管局３０億美元票據獲８倍認購，加權平均利息成本４﹒９１１％　　　　　　　　　　　　
陳茂波稱樓市短期或仍有壓力，未見大跌風險；政府財政儲備相對健康，料今年香港經濟回復正
增長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
地政總署表示赤柱環角道豪宅地接獲４份標書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局表示綠債需求強勁，吸引逾３６０億美元認購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
強積金去年蝕１５﹒５％，為實施２２年來第二差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
積金易平台構建工作滯後８個月，局方保留追究權利；積金易進度延遲８個月，電盈企業方案指
受疫情及人才短缺影響　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港１２月底官方外匯儲備資產增至４２４０億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用２９億元，外資連續三日淨流入；滬股通額度全日用５６億元，外資流入６１
億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
眾安再推短期儲蓄保，每年保證回報創高峰逾５厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
招商永隆降３個月定存息至３﹒８厘，６個月４﹒１厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＣＦＡ協會表示加密資產需強力明確監管框架，以保護投資者　　　　　　　　　　　　　　　
ＳｍａｒＴｏｎｅ推新春優惠，上台即派千元月費回贈利是兼送積分　　　　　　　　　　　　
信銀國際推存款特惠高息，兼享免費新冠疫苗或半價體檢　　　　　　　　　　　　　　　　　
檢測點明起改以咽喉拭子採樣，自費檢測者今起可電子平台下載結果　　　　　　　　　　　　
中原ＣＣＬ連升兩周０﹒５％，樓價進入反覆尋底階段　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第四季批出１１份住宅預售樓花同意書，涉４７８４伙　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美聯表示通關效應激活，二手屋苑預約睇樓升３﹒９％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
富融銀行推開業兩周年感謝慶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《新冠感染》　
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　　本港新增１９７２２宗確診，再多５５名患者離世　　　　　　　　
　　衛健委承認抗原檢測結果，不再要求集中隔離患者　　　　　　　　
　　世衛官員表示ＸＢＢ﹒１﹒５成迄今最具傳染性變異株　　　　　　
　　中國專家參加世衞網上會議通報內地疫情情況　　　　　　　　　　
　　內地專家預計今年春運客運量按年急增六成　　　　　　　　　　　
　　全國昨增本土確診９５４３宗，新增５宗本土死亡病例　　　　　　
　　商務部表示外資歡迎優化防控措施，重啟項目及尋新機會　　　　　
　　國家藥監局承諾保障疫苗供應和加快新藥上市　　　　　　　　　　
　　張伯禮稱無證據表明ＸＢＢ比以前變異株更具致病力　　　　　　　
　　德國、瑞典及希臘收緊中國旅客入境要求，波蘭不跟隨　　　　　　
　　民航局修訂防控指南，取消影響運行保障的措施要求　　　　　　　
　　復星醫藥（０２１９６）復必泰二價疫苗香港自費接種服務正式開始
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