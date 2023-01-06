《日入而息》赤柱環角道豪宅地收４份標書，強積金去年人均蝕４萬

《今天重點》

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李家超稱擬推特別計劃吸引人才企業，提供工作津貼及稅務優惠

陳茂波稱樓市短期或仍有壓力，未見大跌風險；政府財政儲備相對健康，料今年香港經濟回復正

增長

地政總署表示赤柱環角道豪宅地接獲４份標書

強積金去年蝕１５﹒５％，為實施２２年來第二差；積金易平台構建工作滯後８個月，局方保留

追究權利；積金易進度延遲８個月，電盈企業方案指受疫情及人才短缺影響

機管局３０億美元票據獲８倍認購，加權平均利息成本４﹒９１１％

中原ＣＣＬ連升兩周０﹒５％，樓價進入反覆尋底階段

本港新增１９７２２宗確診，再多５５名患者離世

機構料內地１２月ＣＰＩ升至１﹒８％，降準預期弱

商務部表示首１１月服務進出口５﹒４萬億增１５﹒５％；研究支持新能源汽車消費等政策措施

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《即日市況》

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恒指收跌６０點報２０９９１，阿里健康收挫５％，信義光能升７％

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒０８％本周累漲２﹒７％，外資續流入

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《美元匯價》

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美匯有機會上試近５０天線的１０６

歐元最新報１﹒０５１３╱１７，日圓最新報１３４﹒２２╱２３

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《公司業績》

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中金投（００６０５）半年虧損收窄至４０８３﹒３萬元，不派息

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《公司資訊》

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華康生物（０８６２２）收購目標公司１９％股權兼貸款３８０萬元

人民幣

第一阿布扎比銀行確認已停止評估收購渣打（０２８８８）

冠忠巴士（００３０６）１月８日起恢復跨境運輸服務

信達生物（０１８０１）淋巴瘤新藥獲藥監局優先審評上市許可

港交所（００３８８）旗下ＬＭＥ主席將離職，另委任兩名獨董

中銀香港（０２３８８）兌換新鈔首日運作暢順，反應熱烈

償付能力數據不真實遭銀保監通報，友邦人壽表示上年三季度已整改

阿里國際３月將推３萬場跨境直播促外貿

騰訊（００７００）旗下財付通小額貸款公司註冊資本增至１０５億

元；騰訊申請「頭戴式顯示設備」，獲授權用虹膜識別身份

英達公路再生科技（０６８８８）根據獎勵計劃已購買１０７萬股

騰訊（００７００）今回購１﹒５７萬股，涉資約５４５萬元

時計寶（０２０３３）麥景培辭任首席財務官，吳麗寶接任

瑞房（００２７２）去年累計合約物業銷售額按年跌１０％

中星集團（０００５５）附屬就買方的按揭貸款提供３億元人民幣階

段性擔保

合生創展（００７５４）完成贖回２﹒５億美元可換股債券

工銀亞洲表示成立交易銀行部，提供一站式本地及跨境交易銀行服務

美媒表示字節跳動與摩根大通合作，簡化開發支付技術

金地商置（００５３５）上月合約銷售總額升２﹒８％，去年全年跌

２１％

銀娛（０００２７）發放一個月月薪特別獎金，９８％員工受惠

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《國企紅籌》

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越秀交通（０１０５２）料春運或恢復至疫情前水平，新改擴建項目

對財務影響不大

復旦張江（０１３４９）認購４﹒５億元人民幣結構性存款產品

中海宏洋（０００８１）上月合約銷售跌２５％，去年跌４３％

灣區發展（００７３７）胡偉辭任董事會主席，由廖湘文接任

中國電力（０２３８０）旗下大同新榮平價光伏項目全容量併網

中化化肥（００２９７）更換主席及首席執行官

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《神州民企》

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銀城國際（０１９０２）上月總合約銷售額跌１８％，去年跌５０％

步陽國際（０２４５７）穩價期今結束，無行使超額配股權

世茂集團（００８１３）去年累計合約銷售總額按年跌６７﹒８％

弘陽地產（０１９９６）上月銷售額降８６％，去年跌６０％

中國利郎（０１２３４）第四季產品零售額跌２３％，全年跌６％

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《中國要聞》

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機構料內地１２月ＣＰＩ升至１﹒８％，降準預期弱

商務部表示首１１月服務進出口５﹒４萬億增１５﹒５％；研究支持

新能源汽車消費等政策措施

鐵路上海站預計春運發送旅客近千萬人，同比增近四成

民航局預計春運客流量明顯增長，日均航班１﹒１萬班

香港退休計劃協會倡政府給予優待身處大灣區退休人士

上期所上個月處理異常交易行為２２起

上海居民電費暴漲，官方回應稱是用電量衝上階梯檔位

中國新例禁未成年人去卡啦ＯＫ，網民質疑不合理

阿里、復星等２１位民營企業家集體發聲撐中國經濟

人行本周公開市場收水１﹒６萬億元，創歷史新高；探索發行期限更

長綠色債券，研綠債跨境交易

國資委表示今年要加大對新型基礎設施建設投入

中信建投表示３８城可調整首套房貸，料第四季銷售轉正

內地據報擬放寬三道紅線考核，延長過渡期鬆槓桿限制

上海蔚來汽車召回９９７輛蔚來ＥＴ５電動汽車

小米首款車據報推兩版本，高端版或售３５萬元以上

特斯拉降價，陶琳稱因成本控制極佳，小鵬稱不跟隨

李彥宏發文：「馬化騰說的問題，百度都有」，冀員工更高角度思考

上海市金融穩定發展研究中心揭牌

銀保監擬規定流動資金貸款期限不得超過３年

廣東春運旅客發送量料增７﹒４％

中證監山東監管局原局長馮鶴年被開除黨籍

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒５１％，報１４３７３﹒３４點

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《俄烏開戰》

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俄烏戰爭禍及哈薩克斯坦，麥當勞退出當地業務

普京下令停火２天慶祝東正教聖誕節，烏克蘭拒絕跟從

美德首腦通電展援烏決心，提供步兵戰車及愛國者導彈

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《國際要聞》

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美眾議長第１１輪投票麥卡錫仍然落敗，眾院癱瘓４日

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《外圍經濟》

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ＩＭＦ前首席經濟師認為美國可能僅出現溫和衰退

加拿大去年ＥＴＦ總流入量為３６０億加元

南韓三星電子去年營利萎縮１６％，第四季大跌６９％

各行業大罷工影響新年市道，倫敦商業區猶如「死城」

愈來愈多美國人用信用卡支付日常開支

日本１１月份實際工資創２０１４年以來最大跌幅

日本央行面臨捍衛新孳息率上限的新壓力

歐洲央行官員認為應在夏季完成加息

美國當局開始調查ＦＴＸ的前夥伴辛格

英倫銀行調查顯示英國企業擔心通脹和薪酬前景惡化

數據顯示ＢＴＣ短線轉虧為盈，加密貨幣平穩

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《大國博弈》

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官媒表示戴爾停用中國芯片或致供應不足，對其非常不利

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《通關復常》

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中銀香港表示過去５個月跨境客戶新開戶數目升逾１５％

九巴城巴配合通關加強口岸路線服務

地產建設商會表示通關有助刺激經濟，兩地融合發展

宏利表示今年目標增聘逾３０００名代理人，通關帶來機遇

承辦商表示檢測能力足應付過關需求，倡數碼化發放結果

星展表示通關比預期快，或上調今年香港經濟增長預測

深圳恢復所有跨境貨車司機入境作業資格，核酸需陰性

港澳跨境渡輪服務周日起逐步恢復

港鐵加密列車服務，往來上水及落馬洲４至８分鐘一班

田北辰稱通關安排打８５分，惟欠高鐵羅湖未開通

美聯表示通關利好樓市，料全年樓價升１０％至１５％

議員表示通關初期名額足夠，冀農曆年前後增至逾１０萬

資科辦表示截至今早８時，逾２８萬人預約過境到內地

跨境貨車司機只須核酸陰性證明，撤預約申報等措施

金巴香港往返珠海班線周日起恢復２４小時營運

珠江船務表示珠江客運周日恢復水路跨境服務

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《其他消息》

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港府委任金宇堅及黃栢欣為旅遊業監管局新成員

李家超稱擬推特別計劃吸引人才企業，提供工作津貼及稅務優惠

商經局局長丘應樺明日啟程前往越南河內

梁高美懿獲委任為藝術發展諮詢委員會主席

機管局３０億美元票據獲８倍認購，加權平均利息成本４﹒９１１％

陳茂波稱樓市短期或仍有壓力，未見大跌風險；政府財政儲備相對健康，料今年香港經濟回復正

增長

地政總署表示赤柱環角道豪宅地接獲４份標書

金管局表示綠債需求強勁，吸引逾３６０億美元認購

強積金去年蝕１５﹒５％，為實施２２年來第二差

積金易平台構建工作滯後８個月，局方保留追究權利；積金易進度延遲８個月，電盈企業方案指

受疫情及人才短缺影響

本港１２月底官方外匯儲備資產增至４２４０億美元

深股通額度全日用２９億元，外資連續三日淨流入；滬股通額度全日用５６億元，外資流入６１

億元

眾安再推短期儲蓄保，每年保證回報創高峰逾５厘

招商永隆降３個月定存息至３﹒８厘，６個月４﹒１厘

ＣＦＡ協會表示加密資產需強力明確監管框架，以保護投資者

ＳｍａｒＴｏｎｅ推新春優惠，上台即派千元月費回贈利是兼送積分

信銀國際推存款特惠高息，兼享免費新冠疫苗或半價體檢

檢測點明起改以咽喉拭子採樣，自費檢測者今起可電子平台下載結果

中原ＣＣＬ連升兩周０﹒５％，樓價進入反覆尋底階段

第四季批出１１份住宅預售樓花同意書，涉４７８４伙

美聯表示通關效應激活，二手屋苑預約睇樓升３﹒９％

富融銀行推開業兩周年感謝慶

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《新冠感染》

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本港新增１９７２２宗確診，再多５５名患者離世

衛健委承認抗原檢測結果，不再要求集中隔離患者

世衛官員表示ＸＢＢ﹒１﹒５成迄今最具傳染性變異株

中國專家參加世衞網上會議通報內地疫情情況

內地專家預計今年春運客運量按年急增六成

全國昨增本土確診９５４３宗，新增５宗本土死亡病例

商務部表示外資歡迎優化防控措施，重啟項目及尋新機會

國家藥監局承諾保障疫苗供應和加快新藥上市

張伯禮稱無證據表明ＸＢＢ比以前變異株更具致病力

德國、瑞典及希臘收緊中國旅客入境要求，波蘭不跟隨

民航局修訂防控指南，取消影響運行保障的措施要求

復星醫藥（０２１９６）復必泰二價疫苗香港自費接種服務正式開始

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