  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/01/2023 15:48

《匯市俊言－熊俊傑》非農數據有望短線利好美元

　　《匯市俊言》昨晚（５日）美國聯儲局公布了的ＦＯＭＣ會議紀要，市場反應對此判斷為略
偏鷹派。投資者踏入２０２３年後，目光仍離不開聯儲局如何在高通脹、過度緊縮的貨幣政和低
經濟增長之間取得風險管理權衡。周四（４日）凌晨公布的１２月會議紀要指出，金融市場和市
場調查均顯示未來一年通脹將會放緩及聯邦儲備利率仍會上升。
　　截至１０月的１２個月中，個人消費支出（ＰＣＥ）價格上漲６﹒０％，較９月數字低
０﹒３個百分點。剔除能源價格和食品價格的核心ＰＣＥ為５﹒０％，較前值低０﹒２個百分點
。此外，１２個月消費者物價指數（ＣＰＩ）和核心ＣＰＩ分別下降至７﹒１％和６﹒０％。消
費物價通脹近幾個月雖然有所放緩，但依然高企。聯儲局官員未能以現有數據，確定通脹降溫未
來的發展，因此認為於本年下調息率並不合適的操作。
　　事實上，在初步出現通脹降溫跡象之時，開始討論或預期聯儲局會在年內開始減息是不切實
際。對聯儲局而言，在加息周期結束之前，對外釋放減息預期是絕不可能，因為此舉會大大削減
正在進行的收緊貨幣政策的成效。明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利於周三表示，聯儲局只有
在確信通脹回落至２％的目標水平時，才能考慮降息。
　　今晚９點３０分公布美國非農就業報告，或會為市場帶來波動。非農就業人數在１０月和
１１月穩步增長，然而增長幅度低於去年首三季平均增幅。１０月份失業率上升０﹒２個百分點
至３﹒７％，並在１１月份保持該水平。過去兩個月，勞動力參與率和就業人口比均略有下降。
根據職位空缺和勞動力流動調查衡量的私營部門職位空缺率在１０月份回落，但仍處於高位。
　　換言之，如果就業數據好過市場預期，將提高市場人士對於美國經濟保持彈性的信心。同時
，這亦降低了聯儲局對因加息造成經濟衰退的憂慮，加息預期可能因此上升。最終導致市場人士
看好美元，即市反應帶動美元上升。不過，當加息預期在利率期貨市場充分反映後，投資者對經
濟衰退的負面情緒又會再度萌生。
　　技術上，美匯指數（ＤＸＹ）周四破位，升穿２１天平均線，短線看好美元，指數升至上方
阻力參考９周平均值１０５﹒６５及２１周平均值１０６﹒６０可考慮獲利。下方支持參考
１０４﹒５０及１０３﹒８２。
《艾德金融高級副總裁兼外匯部副主管　熊俊傑》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章生財有道06/01/2023
【港元定存】招商永隆降3個月定存息至3.8厘　6個月4.1厘
人氣文章中國故事06/01/2023
《神州經脈》國策力撐房地產　春運客流總量料翻倍　滬指五連升
人氣文章財經熱話06/01/2023
《嚟緊炒Ｄ乜》時代天使就快加對翼　飛升目標可見260銀
人氣文章財經熱話06/01/2023
【復常炒D乜】友邦借消息連日回吐　大行齊唱好可趁機吸　
人氣文章FOCUS06/01/2023
【FOCUS】首套樓按趨降息　刺激內房仍待「加糖」
人氣文章財經熱話06/01/2023
內地頻出招救樓市　傳擬放寬三道紅線　內房造好碧桂園仍值博？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金