《匯市俊言－熊俊傑》非農數據有望短線利好美元

《匯市俊言》昨晚（５日）美國聯儲局公布了的ＦＯＭＣ會議紀要，市場反應對此判斷為略

偏鷹派。投資者踏入２０２３年後，目光仍離不開聯儲局如何在高通脹、過度緊縮的貨幣政和低

經濟增長之間取得風險管理權衡。周四（４日）凌晨公布的１２月會議紀要指出，金融市場和市

場調查均顯示未來一年通脹將會放緩及聯邦儲備利率仍會上升。

截至１０月的１２個月中，個人消費支出（ＰＣＥ）價格上漲６﹒０％，較９月數字低

０﹒３個百分點。剔除能源價格和食品價格的核心ＰＣＥ為５﹒０％，較前值低０﹒２個百分點

。此外，１２個月消費者物價指數（ＣＰＩ）和核心ＣＰＩ分別下降至７﹒１％和６﹒０％。消

費物價通脹近幾個月雖然有所放緩，但依然高企。聯儲局官員未能以現有數據，確定通脹降溫未

來的發展，因此認為於本年下調息率並不合適的操作。

事實上，在初步出現通脹降溫跡象之時，開始討論或預期聯儲局會在年內開始減息是不切實

際。對聯儲局而言，在加息周期結束之前，對外釋放減息預期是絕不可能，因為此舉會大大削減

正在進行的收緊貨幣政策的成效。明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利於周三表示，聯儲局只有

在確信通脹回落至２％的目標水平時，才能考慮降息。

今晚９點３０分公布美國非農就業報告，或會為市場帶來波動。非農就業人數在１０月和

１１月穩步增長，然而增長幅度低於去年首三季平均增幅。１０月份失業率上升０﹒２個百分點

至３﹒７％，並在１１月份保持該水平。過去兩個月，勞動力參與率和就業人口比均略有下降。

根據職位空缺和勞動力流動調查衡量的私營部門職位空缺率在１０月份回落，但仍處於高位。

換言之，如果就業數據好過市場預期，將提高市場人士對於美國經濟保持彈性的信心。同時

，這亦降低了聯儲局對因加息造成經濟衰退的憂慮，加息預期可能因此上升。最終導致市場人士

看好美元，即市反應帶動美元上升。不過，當加息預期在利率期貨市場充分反映後，投資者對經

濟衰退的負面情緒又會再度萌生。

技術上，美匯指數（ＤＸＹ）周四破位，升穿２１天平均線，短線看好美元，指數升至上方

阻力參考９周平均值１０５﹒６５及２１周平均值１０６﹒６０可考慮獲利。下方支持參考

１０４﹒５０及１０３﹒８２。

《艾德金融高級副總裁兼外匯部副主管 熊俊傑》



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